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民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，將在3月26日一審宣判，對此，前民眾黨立委蔡壁如今（24）日表示，「雖然無法預測326的判決，但我相信2028絕對有柯文哲的角色在！」蔡壁如今日在政論節目《中午來開匯》專訪表中示，有句話說「一審重判、二審減半、三審豬腳麵線」，柯文哲坐了1年的黑牢，實際上就是有人要挫其銳氣；326宣判將是個轉捩點，除了司法判刑之外，柯也必須先幫民眾黨在2026大選取得好成績，才有2028總統大選，「雖然無法預測326的判決，但我相信2028絕對有柯文哲的角色在！」對於民眾黨未來的發展，蔡壁如進一步表示，觀察台灣的政黨生態就是2+0.5，2是國民黨及民進黨，而那0.5則是民眾黨，雖然很多人說小黨逃不過3屆大選的魔咒，但她強調，「截至目前為止，沒有任何黨可以取代民眾黨，2028民眾黨還是會在，要對民眾黨有信心」。