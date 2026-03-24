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AI已經成時代潮流，應用並結合百工百業，輝達執行長黃仁勳近日強調，AI Token未來將成為輝達徵才策略的一環，並直言年薪50萬美元（約新台幣1600萬元）的高階工程師，若每年度使用的「Token量」若不到年薪一半，他會深感焦慮，甚至到生氣的程度。外媒《Business Insider》報導，黃仁勳日前在GTC大會發表的主題演講時，提到符元（Token）未來將成為輝達徵才策略的一環，未來每位工程師可能都配有年度「Token預算」。黃仁勳指出，輝達工程師的基本年薪有數十萬美元，而他願意再額外提供相當於半數年薪的「符元」，讓他們的專業能力提升成10倍。他以高薪工程師為例說明：「如果一位年薪 50 萬美元的工程師，使用的Token不到25萬美元，我會深感擔憂。」他認為，使用AI Token的多寡，是衡量工程師是否充分利用AI資源的重要指標，並補充說：「年底時，我會問這位50萬美元年薪的工程師，你花了多少錢買 Token？如果對方說只有5千美元，我會非常火大。」而被問到輝達是否為工程團隊花費20億美元購買Token時，黃仁勳回應，「我們正在努力。」在談到那些沒有充分利用AI Token的頂尖工程師時，他直言：「這跟我們的晶片設計師說『猜怎麼著？我只用紙和筆就好』沒什麼兩樣。」值得注意的是，隨著AI技術演進，願意為員工支付高額算力成本的企業不只輝達一家。報導指出，矽谷科技公司正測試全新的徵才手段，除了傳統的「薪資、獎金、股票」外，額外提供「AI推論能力（Inference Power）」的使用權，已成為吸引頂尖人才的「神秘第四大酬勞」。據了解，所謂的Token就是 AI系統處理文字的基本單位。AI讀取或生成的文字越多，消耗的Token就越多，因此公司通常會依每千或每百萬個Token的使用量來收費。