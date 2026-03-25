台灣自來水公司最新公告表示，3月26日（周四）新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣將實施停水作業，原因包含自來水管遷移、污水改管工程斷管連絡、汰換管線工程改接等。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣3月26日停水降壓影響範圍與時間懶人包，其中新北市淡水區部分地區將停水長達16小時，提醒民眾記得提前6小時做好儲水準備。
📍本文摘要
◼︎新北市3/26停水範圍
◼︎桃園市3/26停水範圍
◼︎台中市3/26停水範圍
◼︎彰化縣3/26停水範圍
◼︎南投縣3/26停水範圍
◼︎嘉義市3/26停水範圍
◼︎台南市3/26停水範圍
◼︎高雄市3/26停水範圍
◼︎花蓮縣3/26停水範圍
◼︎宜蘭縣3/26停水範圍
◼︎新北市3/26停水範圍一次看
🕦停水時間：3月26日上午8時至3月27日凌晨0時（共16小時）
📌停水原因：配合輕軌二期工程自來水管遷移。
📍停水影響區域
淡水區：中正路一段、中正路二段、沙崙路、淡海路、觀海路。
◼︎桃園市3/26停水範圍一次看
🕦停水時間：3月26日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：桃園區秀山路83號前300mmDIP 配合污水改管工程斷管連絡。
📍停水影響區域
桃園區：南山街、大同西路、大同路、文山街、秀山路沿線範圍含巷弄。
◼︎台中市3/26停水範圍一次看
🕦停水時間：3月26日上午8時30分至下午18時30分（共10小時）
📌停水原因：辦理豐原區三豐路一、二段汰換管線工程改接。
📍停水影響區域
神岡區： 五權路、東洲路、東洲一街、東洲二街、東洲三街、葫蘆墩四街、葫蘆墩五街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
豐原區： 三豐路一段、仁洲街、文昌街、文昌東街、文昌西街、文賢街、東洲路、東洲一街、葫蘆墩一街、葫蘆墩二街、葫蘆墩三街、葫蘆墩四街、葫蘆墩五街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
◼︎彰化縣3/26停水範圍一次看
🕦停水時間：3月26日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理分區計量管網建置維護及漏水調查0402小區停水作業。
📍停水、降壓影響區域
大溪路一段、大溪路二段、大溪路一段200、566、466、800巷、向上路、向上一、二街、大溪二、六、八、十街、青雅路、培英路、消防街、興學街、興學北街、育才街、彰水路三段、彰水路四段、培英二、三、五、六街、彰水路四段256、482巷。
🕦停水時間：3月26日晚間23時至3月27日清晨5時（共6小時）
📌停水原因：辦理分區計量管網建置維護及漏水調查0402小區停水作業。
📍停水影響區域
溪湖鎮：員鹿路一段、員鹿路二段、大溪路一段、忠溪路、成功路、李厝路、東興一街、東興九街、東興五街、東興六街、東興十二街、東興十街、東興路、水源北街、水源街、湖東街、石鵝路、英山街、銀錠路、長青一街、長青街。
◼︎南投縣3/26停水範圍一次看
🕦停水時間：3月26日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：不明漏水查修。
📍停水影響區域
南投市：公園街、南陽路、大同街、平和街、彰南路二段、復興路、民權街、民生街、玉井街、祖祠東路、祖祠路、育樂一街、育樂路、華陽路、漳興巷、興和巷。
◼︎嘉義市3/26停水範圍一次看
🕦停水時間：3月26日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理嘉義市民生北路、中正路、光彩街、蘭井街、延平街、西榮街等路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
西區：西榮里光彩街558號至620號、光彩街473號至525-3號等沿途用戶。
◼︎台南市3/26停水範圍一次看
🕦停水時間：3月26日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：配合水利局永康區污水下水道改遷工程，辦理管線停水施工作業。
📍停水影響區域
永康區：大同街407號至461號（單數側／含巷弄）、大同街463巷、大同街369巷（含弄）。
◼︎高雄市3/26停水範圍一次看
🕦停水時間：3月26日上午8時至下午15時（共7小時）
📌停水原因：114年旗山所分區計量管網設備增設、封閉改善工程及漏水調查。
📍停水影響區域
內門區：中正路、內山公路、南屏路、旗文路、番子路。
旗山區：內山公路、旗文路。
◼︎花蓮縣3/26停水範圍一次看
🕦停水時間：3月26日下午13時至17時（共4小時）
📌停水原因：花蓮所用戶新裝工程管線聯絡作業。
📍停水影響區域
新城鄉：順安村草林1號至56號。
◼︎宜蘭縣3/26停水範圍一次看
🕦停水時間：3月26日下午13時至17時（共4小時）
📌停水原因：本廠辦理羅東鎮復興路三段等供水管線改善新舊管聯絡停水施工。
📍停水影響區域
三星鄉：上將路七段、人和中路、人和十二路、堤防路、安平路四段、月眉圳路、楓林七路、楓林三路、楓林八路、稻香路、萬德八路、貴人路、雙和一路、雙和三路、頂楓林三路。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，用戶應於停水前至少6小時完成儲水準備，並於停水期間關閉抽水設備電源，以降低意外與火災風險。恢復供水後，建議全面開啟水龍頭排氣，確保管線順利通水。位於管線末端、高樓層或地勢較高地區的住戶，水壓回穩時間可能較長，屬正常現象。如復水後仍無來水情形，可即刻聯繫自來水公司，由專人協助處理。
資料來源：台灣自來水公司
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◼︎新北市3/26停水範圍
◼︎桃園市3/26停水範圍
◼︎台中市3/26停水範圍
◼︎彰化縣3/26停水範圍
◼︎南投縣3/26停水範圍
◼︎嘉義市3/26停水範圍
◼︎台南市3/26停水範圍
◼︎高雄市3/26停水範圍
◼︎花蓮縣3/26停水範圍
◼︎宜蘭縣3/26停水範圍
◼︎新北市3/26停水範圍一次看
🕦停水時間：3月26日上午8時至3月27日凌晨0時（共16小時）
📌停水原因：配合輕軌二期工程自來水管遷移。
📍停水影響區域
淡水區：中正路一段、中正路二段、沙崙路、淡海路、觀海路。
🕦停水時間：3月26日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：桃園區秀山路83號前300mmDIP 配合污水改管工程斷管連絡。
📍停水影響區域
桃園區：南山街、大同西路、大同路、文山街、秀山路沿線範圍含巷弄。
🕦停水時間：3月26日上午8時30分至下午18時30分（共10小時）
📌停水原因：辦理豐原區三豐路一、二段汰換管線工程改接。
📍停水影響區域
神岡區： 五權路、東洲路、東洲一街、東洲二街、東洲三街、葫蘆墩四街、葫蘆墩五街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
豐原區： 三豐路一段、仁洲街、文昌街、文昌東街、文昌西街、文賢街、東洲路、東洲一街、葫蘆墩一街、葫蘆墩二街、葫蘆墩三街、葫蘆墩四街、葫蘆墩五街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。
🕦停水時間：3月26日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理分區計量管網建置維護及漏水調查0402小區停水作業。
📍停水、降壓影響區域
大溪路一段、大溪路二段、大溪路一段200、566、466、800巷、向上路、向上一、二街、大溪二、六、八、十街、青雅路、培英路、消防街、興學街、興學北街、育才街、彰水路三段、彰水路四段、培英二、三、五、六街、彰水路四段256、482巷。
📌停水原因：辦理分區計量管網建置維護及漏水調查0402小區停水作業。
📍停水影響區域
溪湖鎮：員鹿路一段、員鹿路二段、大溪路一段、忠溪路、成功路、李厝路、東興一街、東興九街、東興五街、東興六街、東興十二街、東興十街、東興路、水源北街、水源街、湖東街、石鵝路、英山街、銀錠路、長青一街、長青街。
◼︎南投縣3/26停水範圍一次看
🕦停水時間：3月26日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：不明漏水查修。
📍停水影響區域
南投市：公園街、南陽路、大同街、平和街、彰南路二段、復興路、民權街、民生街、玉井街、祖祠東路、祖祠路、育樂一街、育樂路、華陽路、漳興巷、興和巷。
🕦停水時間：3月26日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理嘉義市民生北路、中正路、光彩街、蘭井街、延平街、西榮街等路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
西區：西榮里光彩街558號至620號、光彩街473號至525-3號等沿途用戶。
🕦停水時間：3月26日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：配合水利局永康區污水下水道改遷工程，辦理管線停水施工作業。
📍停水影響區域
永康區：大同街407號至461號（單數側／含巷弄）、大同街463巷、大同街369巷（含弄）。
🕦停水時間：3月26日上午8時至下午15時（共7小時）
📌停水原因：114年旗山所分區計量管網設備增設、封閉改善工程及漏水調查。
📍停水影響區域
內門區：中正路、內山公路、南屏路、旗文路、番子路。
旗山區：內山公路、旗文路。
🕦停水時間：3月26日下午13時至17時（共4小時）
📌停水原因：花蓮所用戶新裝工程管線聯絡作業。
📍停水影響區域
新城鄉：順安村草林1號至56號。
🕦停水時間：3月26日下午13時至17時（共4小時）
📌停水原因：本廠辦理羅東鎮復興路三段等供水管線改善新舊管聯絡停水施工。
📍停水影響區域
三星鄉：上將路七段、人和中路、人和十二路、堤防路、安平路四段、月眉圳路、楓林七路、楓林三路、楓林八路、稻香路、萬德八路、貴人路、雙和一路、雙和三路、頂楓林三路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，用戶應於停水前至少6小時完成儲水準備，並於停水期間關閉抽水設備電源，以降低意外與火災風險。恢復供水後，建議全面開啟水龍頭排氣，確保管線順利通水。位於管線末端、高樓層或地勢較高地區的住戶，水壓回穩時間可能較長，屬正常現象。如復水後仍無來水情形，可即刻聯繫自來水公司，由專人協助處理。
資料來源：台灣自來水公司