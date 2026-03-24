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▲國立高雄大學資訊管理學系教授丁一賢特別強調「人機協作」的重要性，老員工升級為「龍蝦訓練師」，他們將數十年的工藝直覺與判斷準則輸入系統，讓龍蝦學會如何思考。（圖／翻攝畫面）

全球貿易格局劇變引發的供應鏈重組，面對這波歷史性的「轉單潮」，致力推動智慧製造的「鼎方機械」正式導入 Autonomous Agents（俗稱「數位龍蝦」），將工業 4.0 的理想藍圖落地為可執行的自主生產力，以自主排程應對「貿易戰」供應鏈重組。過去，台灣加工業面臨急單或複雜訂單時，報價與產線排程高度依賴資深老師傅的經驗，不僅耗時、耗力，且容易因人為判斷誤差導致成本失控。鼎方機械業務經理陳奕晏表示，將產線數據餵養給龍蝦，讓它學習如何優化排程。當大量轉單湧入時，數位龍蝦能自主計算出最優化的「換線順序」與「排程優化」，大幅減輕人力負擔且排除不必要的停機成本。陳奕晏指出，鼎方的數位龍蝦除了加工排程之外，下個階段預計提升龍蝦的跨系統執行力，當海外業務單進來時，數位龍蝦會立即啟動「自主判斷機制」，成品/半成品庫存即時清查、計算物料需求、向材料商下單、拆解製程進入排程等，免除人工往返報價的時間差。國立高雄大學資訊管理學系教授丁一賢分析，鼎方的作法是台灣中小企業因應全球供應鏈重組的典範。丁一賢指出，在反陸製造的浪潮下，台灣廠商要贏，不能靠低價，要靠「極致的效率」。鼎方利用 Autonomous Agents 技術，讓 AI 代理人承接了原本最吃重的人工決策環節。此外，丁一賢也特別強調「人機協作」的重要性，老員工升級為「龍蝦訓練師」。他們將數十年的工藝直覺與判斷準則輸入系統，讓龍蝦學會如何思考。這種「經驗數位化」不僅解決了人才斷層問題，更讓企業在轉單潮中具備了快速擴張（Scale-up）的能力。鼎方機械強調，導入數位龍蝦的初衷，是為了將員工從瑣碎的數據對齊與報表製作中釋放，轉而投入更高價值的技術開發。透過這套自主系統，鼎方成功將工業 4.0 藍圖轉化為競爭利刃，在反陸製造的局勢中，為台灣精密加工業開創出高效、低耗、且極具韌性的新局。