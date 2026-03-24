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▲《太陽之子》片尾結語「每個人的心裡都藏著黑暗面。你必須自己選擇，是與它共存，還是澈底戰勝它」被視為整首歌的核心訊息。（圖／YouTube@周杰倫 Jay Chou）

周杰倫《太陽之子》在唱什麼 MV片尾金句給直白答案

華語天王周杰倫（周董）睽違3年8個月，終於推出新專輯《太陽之子》，同名主打歌MV今（24）日下午1點正式公開，整體畫面以電影規格打造，從森林、水面到火焰場景層層交錯，視覺風格壯觀又帶點神秘，不過歌詞一曝光，因為不同於過去熟悉的旋律與敘事方式，引發兩極評價，有人直言一時間「還聽不懂在講什麼」，但也有歌迷提醒，其實整首歌的關鍵答案，就藏在MV片尾金句：Within every heart lies a dark side.One must choose to live with or vanquish it.，直接替整首歌下最直白註解：選擇共存黑暗，或是擊潰黑暗。周杰倫在《太陽之子》片尾以2句英文點題：「Within every heart lies a dark side.One must choose to live with or vanquish it.」，直接點出主軸，意即每個人心中都存在黑暗面，你如果無法與它共存，就戰勝擊潰它，這段文字直接補足整首歌的意象，也被視為整支MV的核心訊息。再回頭看歌詞就會更清楚，像是反覆出現至少三次的段落「我就是光，照亮遠方的黑夜，我闖，馬上將你擊潰，如鋼，把心魔都粉碎，不怯、不退，將邪惡都滅；光，照亮遠方黑夜，我闖，讓惡夢灰飛煙滅，我扛，不管聲嘶力竭，不怯、不退，將邪惡都滅」，從「光」與「黑暗」的對抗，完全呼應《太陽之子》的片尾金句。周杰倫的《太陽之子》斥資近億元打造，故事結合希臘神話，並在森林、水面與火焰裡交錯，像是在對抗某種未知力量，也有人解讀是宗教隱喻，與過去經典曲〈七里香〉、〈夜曲〉、〈聽媽媽的話〉、〈牛仔很忙〉、〈給我一首歌的時間〉、〈告白氣球〉等過往經典作品大不同，所以許多歌迷聽完，才會在社群發問，希望能得到《太陽之子》的完整解析。《太陽之子》是周杰倫相隔3年8個月再度推出的新專輯，也是他的第16張錄音室專輯，同名主打已在官方YouTube公開，專輯於3月19日預購，3月25日正式發行。