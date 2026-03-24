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國民黨新竹縣長初選電話民調將在25日到27日登場，28日將舉行黨員投票，上演現任立委徐欣瑩對決新竹縣副縣長陳見賢。對此，百萬網紅Cheap今（24）日在臉書分析2人的差異，並直言，國民黨主席鄭麗文搞不定地方派系，而民進黨主席賴清德就蠻猛，如果國民黨真的提名陳見賢，那最後將會是民進黨參選人鄭朝方上台。Cheap今日在臉書發文表示，「俗話說：老K內鬥內行、順風就自爆，體現在新竹黨內初選上，教科書等級的預言」，候選人徐欣瑩不僅是立委，學歷更是NASA博士，主打科技；反觀陳見賢，曾任議長，現任副縣長和黨部主委，深耕基層多年，掌握農漁會、宮廟等組織系統。Cheap直言，「到這邊就好，先別提什麼一清還二清，新竹有竹北、寶山等科技聚落，科技人要選一個台灣矽谷首長，要選誰？ NASA博士和江湖味有很難選？」Cheap指出，1985年，竹北分局有一張黑社會分子調查表，紀錄了陳見賢的不法事蹟，上面寫著：「陳見賢係新竹『風城』不良好戰份子，平日以賭詐、恐嚇維生，危害社會治安至鉅」，雖然「不良好戰份子」年代久遠，但選舉會被無限放大，「恐嚇、賭詐」要打造「智慧城市」，好像有點違和感，「新竹縣市是連動的，你能想像高虹安站在陳見賢旁邊牽手喊凍蒜？哈哈哈」。Cheap續指，如他最早所說的，鄭麗文搞不定地方派系，而賴清德就蠻猛，民進黨宜蘭和南投的黨內初選，賴清德寧願提名的是形象清新、學經歷佳的政治菜鳥（林國漳律師、牙醫公會的温世政），也不願意有爭議的本土派系，雖然這也得罪不少地方大老，但賴清德沒差，他是總統，手握國家機器，你敢不聽話？Cheap表示，反觀鄭麗文是光桿司令又缺乏魄力，現在就像是總公司管不定加盟店，空降的鄭麗文，面對地方派系手握農漁會、宮廟、議會系統，就只能妥協、不得不屈服 ，「在新竹這種高知識選區，簡直是把江山拱手讓人」。Cheap分析，如果陳見賢出線，和民進黨的鄭朝方比，「當然不用猶豫，直接選鄭朝方，至少清新多了，站在鄭朝方旁邊，陳見賢就像是上個世紀的人」；如果徐欣瑩出線，「很簡單，老K內鬥完，元氣大傷，剛好送鄭朝方上台，和高虹安聯手後，開低走高，貼地飛過」。