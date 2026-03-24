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鴻海股價近期一路走弱，25日雖然一度試圖挑戰200元大關，高點落在199.5元，但終場仍下跌0.51%，收在195元，是連續兩個交易日正式失守年線。財經網紅葉育碩分析，這波修正的核心原因，是最新財報與毛利率表現不如市場期待，導致資金態度轉趨保守。葉育碩在臉書指出，鴻海股東人數目前為119萬人，應該都很難受，很多投資人會疑惑，鴻海明明還有AI題材，為何股價還是持續下探。他認為，關鍵不在題材存不存在，而是市場是否願意買單，「鴻海最大的老毛病沒有變， 營收很大，毛利很薄。」景氣順風時，未必會被特別放大，但市場環境稍有波動，獲利能力就會立刻成為檢視焦點，而上季財報正好反映出這樣的壓力。他進一步指出，市場目前對鴻海的另一個疑慮，在於AI伺服器業務是否真的能有效拉升獲利。過去市場之所以願意給予期待，部分原因就在於iPhone代工毛利偏低，投資人希望AI伺服器能提高毛利。但現在開始有人質疑，AI伺服器恐怕比iPhone更低。若這樣的疑慮持續發酵，葉育碩認為，鴻海的市場敘事就可能從原本的成長題材，逐漸轉向「規模擴大但利潤沒有同步跟上」。換句話說，AI伺服器確實是未來的重要方向，但就短期現實來看，轉型仍在進行中。從技術面來看，他指出，鴻海近期已跌破年線位置，下一道支撐區則落在約194.5元的2年線。這不只是技術型態轉弱的訊號，也代表投資人信心鬆動。對不少想逢低進場的人來說，現在最大的問題不是價格看起來便不便宜，而是要分清楚，眼前是被市場錯殺，還是股價只是回到更合理的位置。葉育碩提醒，若後續法說、訂單能見度與毛利率表現沒有明顯改善，這波跌勢未必已經結束，市場也不會單純因為投資人覺得股價便宜就停止修正。不過，若從中長期存股角度來看，和先前250元附近相比，現在回落到190元左右，確實相對適合存股。