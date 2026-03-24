今（24）日下班回家注意了，台灣受到東南風吹拂影響，背風面的西半部包括「台中至台南」空氣品質亮起橘燈，對敏感族群達到不健康的等級，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前整體風速微弱，污染物容易累積，不易散去。
環境部指出，今天環境風場為東南風，雲嘉南以北污染物榮易累積，午後臭氧濃度上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，環境吹著東南風，西半部剛好位於「背風面」，整體風速微弱，大氣擴散條件相當差，導致污染物容易累積，不易散去，目前西部地區空氣品質不佳，呈現「灰濛濛」的狀態，建議盡量「避免室外運動」，敏感族群外出也請務必戴好口罩。
環境部提及，明（25）日隨著微弱鋒面通過、東北季風增強，環境風場逐漸轉為「東北風」，中南部污染物雖然還是容易累積，但空氣品質會有所改善，包括北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏都是「普通」等級。
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環境部提及，明（25）日隨著微弱鋒面通過、東北季風增強，環境風場逐漸轉為「東北風」，中南部污染物雖然還是容易累積，但空氣品質會有所改善，包括北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏都是「普通」等級。