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▲温貞菱入行15年，代表作有劇集《一把青》、《斯卡羅》、國片《血觀音》、《陽光普照》等，也參與不少綜藝節目。（圖／温貞菱IG@forestwen）

「文青女神」温貞菱戲齡15年，代表作有劇集《一把青》、《斯卡羅》、國片《血觀音》、《陽光普照》等，近日有網友返鄉掃墓，發現演員温貞菱居然是自己的姑婆，開心地分享合照，直呼「本人真的很有氣質很漂亮」，讓不少人表示羨慕，「太幸福了，上輩子一定有燒好香！」一名網友在社群平台發文分享，近日回鄉掃墓，遇到女星温貞菱，「一問長輩才知道原來我要叫她姑婆！？本人真的很有氣質很漂亮！」隨文附上和温貞菱本人的合照，可見温貞菱戴鴨舌帽，看似完全沒化妝，皮膚白裡透紅，狀態相當好，她與原PO一起比剪刀手，微笑甜美又迷人。該篇貼文發布後，引來許多網友留言朝聖，「追星追到親戚去了」、「姑婆有夠水，沒看過那麼漂亮的姑婆」、「扯爆了」、「你值得擁有一個好姑婆，但是這個也太好了吧」、「超喜歡看她演戲的」、「開始期待往後的家族活動」、「留友羨慕血緣．真的好喜歡温貞菱！」温貞菱本人也現身留言跟原PO喊話：「姑婆在這裡，繼續加油！」有網友質疑温貞菱應該看在是親戚的面子上才願意合照，不好意思拒絕，也批評原PO擅自把他人的素顏公開不是很好，對此，温貞菱親自回覆：「非常感謝你的幫忙與貼心照顧的心，我這邊不介意的，通常一起拍照，覺得拍照的人開心，我也開心！祝福你有個美好的一天！」33歲温貞菱擁有多元血統，父親為台日混血，母親具西班牙、菲律賓與華人血統，她兩歲時喪父，由母親獨力扶養，並在12歲開始接拍廣告童星賺錢貼補家用，畢業於淡江大學俄國語文學系，精通華語、台語、客語、英語與俄語等多國語言。溫貞菱2014年憑劇集《曉之春》拿下第49屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎，2017年以《最後的詩句》成為第52屆金鐘獎最年輕女主角得主之一，並兩度封后，代表作包括電視劇《一把青》、《斯卡羅》（飾蝶妹，四聲道演出獲讚）、電影《陽光普照》（入圍金馬獎最佳女配角）、《血觀音》、《不想一個人》、影集《她和她的她》等。