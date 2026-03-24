我是廣告 請繼續往下閱讀

穩定幣7天24小時運行！企業導入需求升溫

▲台灣數位資產暨開放科技協會主辦「台灣數位資產論壇」，本場主題是穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路。（圖／記者吳翊緁攝）

蔣光澤：穩定幣從交易工具變支付基礎設施

支付巨頭全面進場！穩定幣加速落地應用

▲蔣光澤（前排左二）提到，支付公司Stripe對穩定幣已從早期觀望與試水，全面轉向深度基礎設施建設。（圖／記者吳翊緁攝）

Visa、Mastercard出手！穩定幣挑戰傳統SWIFT系統

2026台灣數位資產論壇今（24）日登場，聚焦穩定幣在跨境支付與企業財務應用的發展趨勢。；在跨境電商與供應鏈資金需求升溫下，企業導入意願明顯提升，加上國際支付巨頭加速布局，穩定幣具備24小時運作與即時清算優勢，正逐步挑戰傳統金融體系。台灣數位資產論壇以「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」為主題，聚焦穩定幣在跨境資金流動、企業財務與國際支付中的應用潛力。隨著全球金融市場與監管機構對穩定幣關注升溫，市場對於具備價格穩定、可鏈上即時清算的工具需求大幅提升，，凸顯穩定幣24小時運作與鏈上透明特性所帶來的變革契機。台灣數位資產暨開放科技協會發起人暨常務理事蔣光澤表示：蔣光澤提到，在AI浪潮席捲全球之際，穩定幣正快速崛起，成為新一代支付體系的關鍵基礎設施，這波變革的深度與廣度已遠超多數人的預期。蔣光澤補充說明，以全球最大支付公司Stripe為例，在區塊鏈與加密貨幣領域的戰略布局，已從早期的觀望與試水，全面轉向深度基礎設施建設。Stripe明確將穩定幣定位為更高效、更具全球化潛力的支付工具，並透過一系列具體行動落實，包括推出穩定幣支付功能 (Stablecoin Payments)，整合在既有結帳流程中，讓用戶能直接用穩定幣完成支付。以及收購Bridge公司，透過 API讓企業能發送、接收與兌換穩定幣；收購 Privy公司以完善加密錢包功能；並與加密貨幣投資公司Paradigm共同孵化支付導向區塊鏈 Tempo，甫於近期正式上線主網，建立專屬穩定幣交易路徑，實現極低手續費與高吞吐量。蔣光澤說，Visa與Mastercard同樣積極布局，除了透過公鏈結算將穩定幣納入支付貨幣，Mastercard也宣布協議收購穩定幣基礎設施商BVNK，計畫將數位資產基礎設施將與 Mastercard的全球支付網路深度整合，實現法幣與穩定幣之間的互通，為商戶導入「穩定幣入帳」與「7×24小時即時結算」能力，向傳統 SWIFT系統發起挑戰。蔣光澤也期待，