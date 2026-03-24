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台中市議會定期會今（24）日開議，市府提交115年度第一次追加減預算進行審議。市議員陳淑華指出，國民黨與民眾黨（藍白）聯手阻擋中央總預算案，導致台灣多項重大政策停擺，連帶衝擊台中市政府的中央補助款與統籌稅款。陳淑華更重砲質疑市長盧秀燕，在中央預算未定的情況下送出追加預算，根本是在「做假帳、詐騙人民」。陳淑華說，藍白聯手阻擋中央總預算至今已達210天，造成高達 2992 億元的預算無法動支，目前僅通過約 2%（718 億元），剩下的 98% 預算仍處於停滯狀態。她強調，台中市預計受影響的預算金額達數百億元，但市府報告對此避重就輕，完全未提及對市政發展的實質傷害。陳淑華表示，盧市長應該呼籲麾下的盧系立委趕快審查預算，不要再擋了。陳淑華列舉多項受影響的關鍵建設與民生計畫，包括 AI 科技建設、社福津貼增加（低收、兒少、身障、長者補助）、無人機產業發展計畫，以及地方政府數位服務等。她痛批，中央補助款若不審查，將導致台中市地方建設延宕，嚴重損害市民權益與城市發展效率。