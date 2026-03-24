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▲坂口杏里在媽媽離世後爭議滿滿。（圖／IG@aaannnriiioofficial）

日本已故知名女星坂口良子的女兒、35歲的坂口杏里被爆鏡是偷竊現行犯，她上週在超商摸走一個300日圓（約台幣60元）的三明治，沒想到卻被當場拆穿，最後被警方現場逮捕，而她在母親離世後，沉迷於上牛郎店因此敗光家產，最後自己下海陪酒、甚至脫下外衣拍攝成人片，掀起許多爭議的過往也再次曝光。根據日媒報導，坂口杏里本月17日在便利商店偷走了一個300日圓（約台幣60元）的三明治，店員發現後立即通知警方，隨後在店門口就將她攔下，最後被以現行犯的身分帶回警局，消息曝光後立刻掀起熱議，不少日本網友直呼「竟然淪落到這種地步。」事實上，坂口杏里過去曾是備受矚目的「星二代」，她是已故演員坂口良子的女兒，早年以清純形象闖蕩演藝圈，曾活躍於綜藝節目中擁有不少知名度。然而，她在母親過世後沉迷牛郎店，導致遺產被花個精光；2016年她更轉向成人產業發展，不只推出大尺度寫真，還拍攝了成人作品，之後更是下海到酒店陪酒，星二代光環全面崩塌。感情生活方面，坂口杏里同樣風波不斷，她2022年與格鬥選手福島進一閃婚，但婚姻僅維持短短時間，最後在2023年正式離婚；之後又再傳出再婚消息，不過都無法穩定長久，從亮麗的星二代到偷竊300元三明治的現行犯，坂口杏里充滿爭議的近況讓許多網友感到不勝唏噓。