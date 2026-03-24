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原料未進入生產線 小磨坊：該批進口前確認檢驗報告均合格

食藥署今（24）日公布最新邊境查驗不合格名單。業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」自土耳其進口的「月桂葉」檢出農藥殘留含量不符規定，總計3200公斤須退運或銷毀。小磨坊聲明，強調已依照主管機關要求，主動提供檢驗文件，也會尊重邊境結果，並未流入市面。食藥署今日公布最新邊境查驗不合格品項，包括阿根廷進口的「鮮大蒜」、越南進口「黑胡椒」、美國進口「凱撒沙拉醬」、中國大陸進口「烏梅」等，皆因農藥殘留含量不符規定，須全數退運或銷毀。而由「小磨坊國際貿易股份有限公司」自土耳其進口的月桂葉，因檢出殘留農藥亞滅培0.49 ppm、賽扶寧0.09 ppm、百利普芬0.11 ppm，3200公斤須全數退運銷毀。小磨坊則於官網聲明表示，感謝主管機關於邊境查驗之嚴謹把關，使我們得以再次檢視供應鏈管理機制。本公司已依主管機關要求，主動提供自主監管資料與檢驗文件，配合後續查核，確保各項流程均符合食品安全管理法規。小磨坊說明，為保障消費者權益，尊重邊境結果並以食品安全為最高原則。本公司接獲食藥署通知，已立即通知供應商拒絕驗收，並依主管機關規定辦理後續退運程序；「該批原料未進入本公司生產線，也未流入市面，未流入任何消費者使用」，敬請安心選購使用。小磨坊提到，會依《食品安全衛生管理法》第7條執行食安自主監管。該批原料於進口前確認所有檢驗報告均為合格。