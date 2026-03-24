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台積電慈善基金會今（24）日舉辦記者會，董事長張淑芬會後分享，配偶、台積電創辦人張忠謀近況，與其輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳交情。另，她也祝福即將在4月退休的台積電資深副總何麗梅，迎向新人生階段。張淑芬今以藍色套裝現身記者會，她笑稱，這是十多年的舊衣服，只要身材不變，衣服就不會顯老。自己靠著在院子每天散步一萬步，維持健康。至於張忠謀去年底因身體不適缺席台積電年度運動會，日前也被拍到坐輪椅出席餐敘，她說，近期身體恢復，狀況比較好，當時因為腳不舒服不方便走路。與張忠謀私交甚篤的黃仁勳也曾多次探望張忠謀。張淑芬說，只要黃仁勳有來台灣一定會到家裡，有一次他甚至為了看張忠謀，當天飛機往返。COMPUTEX即將在6月登場，黃仁勳也預期將出席，她表示，「我們是很好的朋友」，應該會簡單吃個飯。張淑芬也透露，黃仁勳特別喜歡吃「麻婆豆腐」，這類辣的、味道重的食物。另外，張忠謀最倚重的「大掌櫃」台積電資深副總何麗梅將於4月退休。張淑芬表示，前幾天才一起吃晚餐，每個人都有自己的生涯規劃，誠摯祝福她，每個人都應該開心做自己。媒體詢問是否邀請何麗梅加入志工行列？她說，因為了解何麗梅本身已在進行相關公益計畫，並沒有特別邀請。