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糖葫蘆吃到飽活動炎上！13歲以上每人1699元被嫌貴

▲糖伯伯事後發文解釋，活動初衷是讓喜歡吃糖葫蘆的人能大飽口福，而且店內有一串500元的高價品項，吃3.398串就回本了。（圖／翻攝Threads@sweetogisan）

「500元等級」糖葫蘆現身！業者反擊：吃3.398串就回本

▲糖伯伯也有推出一串要價500元的椪糖烏魚子蒜苗糖葫蘆。（圖／翻攝Threads@sweetogisan）

糖伯伯糖葫蘆吃到飽資訊

台南糖葫蘆店家「糖伯伯」近期宣布將推出吃到飽活動，13歲以上民眾一人要價1699元，引來大批網友質疑價位太誇張。對此，店家事後發文解釋。活動初衷是讓喜歡吃糖葫蘆的人能大飽口福，而且店內有一支500元的，客人只要吃3.398串就回本了，因此不會調整活動。台南糖葫蘆業者「糖伯伯」3月18日在Threads上表示，將在4/4（六）、4/5（日）推出糖葫蘆吃到飽活動，吃到飽時間17:00～18:30，每場次人數上限12位。價格方案部分，，糖葫蘆口味則包含：大草莓/中草莓/小蘋果/麝香無籽葡萄/蕃茄/蕃茄蜜餞/蜜餞/山楂/蕃茄葡萄/砂糖橘/燈籠果/藍莓/櫻桃李/鳥梨/奇異果寶貝/巨無霸綜合（因水果產季不同，若活動日無法提供的口味，將做調整），報名截止時間3/28。不過13歲以上每人收費1699元，已經比許多吃到飽Buffet還要昂貴，因此也讓不少網友湧入質疑，「好貴怎麼覺得不吸引人」、「花1699不如去吃島語…」、「看來是海港城等級的糖葫蘆」、「吃到撐破肚子都回不了本」。事後「糖伯伯」發文表示，網友們的意見成為他們的養分，很感謝大家，他們受教了。業者透露，舉辦糖葫蘆吃到飽的活動初衷，是要讓超喜歡吃糖葫蘆，且能吃、想吃很多的朋友可以肆無忌憚地吃爆，如果吃3、4串就飽了，請千萬不要參加，因為這樣會讓他們賺太多。糖伯伯更補充，店內的糖葫蘆，從一串$50的人氣王「蕃茄蜜餞」，到一串$500全台首創的「椪糖烏魚子蒜苗糖葫蘆」都有，如果是吃500元一串的品項，「吃3.398串不就回本了！剩下時間就是開始大吃特吃想吃的口味，這不就賺了嘛」。糖伯伯最後也表示，人生是一場體驗，自己不是專門在做吃到飽活動的店家，或許有很多考量不足的地方，但這都可以討論調整不是嗎？為了兩個數字罵成這樣，請問他們有做什麼傷害人的事情嗎？真的不需要這樣。最後業者也說，如果看了他們的說明之後，還是很想罵的話，那這次的吃到飽活動「全權交由您來負責」。報名成功後，需於3/31前將費用轉帳付清，限時供應，限內用。