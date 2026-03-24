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行政院經貿辦對於台美關稅談判成果豐碩，未料副總談判代表顏慧欣驚傳離世，據悉，她年初因病住院，3月12日離世，享年53歲，昨已完成告別式，行政院長卓榮泰今（24）日也證實此噩耗，表達不捨。顏慧欣多次參與台美關稅實體談判，曾任中經院WTO及RTA中心資深副執行長、經濟法制研究中心副主任等職，熟稔自貿協定、貿易談判議題，憑深厚的法律與國際經貿談判雙重背景進入政院貿易談判團隊，長年擔任政府智庫角色。顏慧欣為財政部前部長顏慶章之女，顏慶章常駐世界貿易組織代表團首任常任代表。父女皆有威斯康辛大學法學博士學位，且同為法律人出身，還曾合著《租稅法》。卓榮泰今（24）日也證實此噩耗，日前得知顏有辭意提出辭呈，經瞭解是長期工作壓力與身體不適必須離開，更訝異是離開不久後傳出此噩耗，感到非常遺憾，同時對家屬表達敬意與致意，希望所有同仁公務，儘管工作量很大，也要保持健康多休息。