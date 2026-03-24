北高雄農 16 地標工程驚傳奪命事故！總投資額近 400 億元、興建中的「富邦凹子底」開發案（又稱高雄之星），今（24）日傳出移工遭墜落鋼筋擊中身亡，這也是該案繼 今年 1 月初工安事故後，短期內的第二起嚴重工安意外。目前高雄市勞檢處已緊急下達勒令停工指令。這座高達 48 層、預計 2026 年底完工的新地標，在封頂衝刺期蒙上陰影，其指標性的漢神百貨、城市水族館與國際酒店規劃進度也再次引發市場關注。
重新定義北高生活！8 萬坪「漢神旗艦店」規模曝光
即便目前工程因意外暫緩，但「富邦凹子底」作為高雄地標的戰略地位極其穩固。根據最新資料，這座高達 240 公尺 的摩天大樓，不僅是北高雄第一高樓，其商業配置更是業界一時之選：
2026 年完工目標挑戰！上樑後的關鍵檢驗
該案甫於 2026 年 1 月 19 日 由富邦集團董事長蔡明忠與高雄市長陳其邁共同見證上樑典禮，標誌著主體結構正式完成，邁向完工新里程碑。
專家分析：農 16 房市的「最後一塊黃金拼圖」
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮年初曾分析指出，富邦凹子底開發案是北高雄農 16 特區最核心的「最後一塊拼圖」。該案不僅擁有捷運與輕軌交會的交通優勢，完工後更將串聯鄰近的義享天地、漢神巨蛋，形成全台最強大的「百貨黃金三角」商圈。
李家妮進一步分析，該案完工後預計每年為高雄帶來逾 11 億元的地租與稅收，並創造超過 1 萬個就業機會。對於周邊房市而言，地標建案的落成不僅帶動商業動能，更將吸引高薪族群進駐商辦，對農 16 與美術館特區的房價具有強力的剛性支撐。然而，近期工安事故頻發，建商如何在高壓工期中確保品質與安全，將是維護品牌溢價與投資信心的關鍵。
💡 市場觀察指標
隨著富邦凹子底邁入完工衝刺期，這起工安事故對農 16 房市的實質影響，將取決於復工審查的時程。對在地商圈而言，這座 240 公尺地標的完工，仍是決定北高雄與南高雄經濟板塊位移的關鍵座標。
資料來源：富邦人壽、高雄市財政局
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即便目前工程因意外暫緩，但「富邦凹子底」作為高雄地標的戰略地位極其穩固。根據最新資料，這座高達 240 公尺 的摩天大樓，不僅是北高雄第一高樓，其商業配置更是業界一時之選：
- 漢神百貨旗艦店： 引進漢神百貨集團，在高達 8 萬坪的商場與停車空間中，打造國際級旗艦中心，規模將徹底翻轉北高雄零售版圖。
- 全方位育樂中心： 結合柏文（健身工廠）規劃 7 千坪運動主題區，包含滑冰場、鐳射戰場；並攜手南仁湖團隊打造具海洋文化底蘊的城市型海洋館。
- 永續 A 級商辦： 由日本三菱地所設計與李祖原團隊操刀，提供頂級智慧辦公空間，裙樓頂層更設計了 1,170 坪的「SKY OASIS」空中綠廊。
該案甫於 2026 年 1 月 19 日 由富邦集團董事長蔡明忠與高雄市長陳其邁共同見證上樑典禮，標誌著主體結構正式完成，邁向完工新里程碑。
- 原定進度： 按照計畫，該案預計於 2026 年底 完工取得使照，並於 2027 至 2028 年間由百貨、酒店與水族館陸續開幕營運。
- 停工變數： 今日（24 日）發生的事故涉及人員死亡，依規定將面臨嚴格檢查與復工審查。這場 400 億開發案 能否如期在今年底達成完工目標，已成為農 16 特區房市最關心的話題。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮年初曾分析指出，富邦凹子底開發案是北高雄農 16 特區最核心的「最後一塊拼圖」。該案不僅擁有捷運與輕軌交會的交通優勢，完工後更將串聯鄰近的義享天地、漢神巨蛋，形成全台最強大的「百貨黃金三角」商圈。
李家妮進一步分析，該案完工後預計每年為高雄帶來逾 11 億元的地租與稅收，並創造超過 1 萬個就業機會。對於周邊房市而言，地標建案的落成不僅帶動商業動能，更將吸引高薪族群進駐商辦，對農 16 與美術館特區的房價具有強力的剛性支撐。然而，近期工安事故頻發，建商如何在高壓工期中確保品質與安全，將是維護品牌溢價與投資信心的關鍵。
💡 市場觀察指標
隨著富邦凹子底邁入完工衝刺期，這起工安事故對農 16 房市的實質影響，將取決於復工審查的時程。對在地商圈而言，這座 240 公尺地標的完工，仍是決定北高雄與南高雄經濟板塊位移的關鍵座標。
資料來源：富邦人壽、高雄市財政局