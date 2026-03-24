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國民黨台中市長初選電話民調將於明(25)日展開，立委楊瓊瓔今日發起馬拉松式車隊掃街，展現拚戰到底的決心。楊瓊瓔上午自潭子、北屯交界出發，全天行程預計超過9小時、橫跨台中市區、屯區與海線，幕僚形容這是「一日繞台中半圈」的壯舉，呼籲支持者在3月25日至31日晚間務必守候電話，支持楊瓊瓔勝出。今日上午9時，楊瓊瓔由市議員吳呈賢全程陪同，從北屯路一路南下橫跨8個行政區。吳呈賢現場祝福楊瓊瓔「穩健划向勝利終點」，並呼籲鄉親「一通電話決定勝負」。儘管上午艷陽高照，楊瓊瓔全程站在宣傳車上揮手致意，不少沿線店家、騎士紛紛高喊「加油、凍蒜」，氣氛相當熱烈。楊瓊瓔強調，她始終秉持「行動政府」理念，「市長在哪裡，政府就應該在哪裡」，強調台中的未來不應靠抹黑決定，而是靠誰準備好了、誰能扛起責任。她表示，規劃跨區全天掃街，是為了讓更多市民看見她的誠意與拚勁。楊瓊瓔懇切呼籲，25日起至31日晚間6點至10點，若接到民調電話，請唯一支持楊瓊瓔。