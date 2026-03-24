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總統賴清德今（24）日表示，面對國際局勢快速變動，台灣在全球AI與半導體供應鏈中已扮演舉足輕重的角色，而強大產業發展更需有強大金融支持，政府將加速三大重點工作，包括打造「亞洲創新籌資平台」、持續金融開放與加強國際接軌，以及投資未來產業確保下一世代的競爭優勢，也期盼各界共同努力，讓台灣不僅是全球科技重鎮，更是最有活力與競爭力的金融樞紐。賴清德今出席「2026台灣資本市場論壇」時表示，在國際局勢快速變動的時代，台灣在全球AI與半導體供應鏈中，已經扮演舉足輕重的角色，同時也很清楚強大的產業背後一定要有強大的金融支持。賴清德提到，歐洲是台灣第三大貿易夥伴，也是台灣最大外資來源，台灣過去4年對歐洲的投資超過過去40年所累積的投資金額。他期盼，接下來歐洲能夠支持與台灣簽訂投資保障協定、避免雙重課稅以及雙邊經貿協定，持續深化經貿夥伴關係。賴清德表示，資本市場是支持台灣產業成長與創新的重要力量，近年來，台股市值屢創新高，在今年初已經躍居全球第7名，目前國內上市上櫃公司累計1,947家，3月20日市值達到118.22兆元，過去十年來，上市上櫃公司透過資本市場發行股票籌措資金更達到1.73兆元，這些成果顯示台灣的資本市場不僅具備深度，更已經成為產業發展的重要引擎。賴清德說，當前全球金融體系正處於轉型關鍵，面對產業結構與全球供應鏈的重組，資本市場必須成為推動創新、支持台灣長遠發展的戰略後盾。他說，現在政府正積極推動各項政策，促台灣經濟發展，也要加強三項重點工作：第一，積極打造「亞洲創新籌資平台計畫」，讓創新企業能夠在台灣成長茁壯。賴清德提到，台灣在半導體、資訊科技與人工智慧等領域已經形成具有高度競爭力的產業生態系，接下來要透過更多資金的挹注，帶動企業營運與創新，也讓台灣資本市場的規模擴大、結構升級，而去年10月金管會啟動「亞洲創新籌資平台計畫」，透過「聚焦重點產業」、「法規鬆綁」以及「強化推動策略」三大重點，提供從早期育成到成熟企業的籌資方案，未來，政府會繼續努力，讓所有具潛力的獨角獸留在台灣，也讓資本市場繼續成為創新最強的發動機，讓台灣成為「亞洲的那斯達克」。第二，持續金融開放，並加強與國際的接軌。賴清德指出，自從2024年6月政府推動「亞洲資產管理中心」計畫以來，整體金融業的資產管理規模已經增加超過5.7兆元，台灣的金融實力與活力正在不斷提升；其中，亞資中心高雄專區去年7月正式營運後，已經吸引51家金融機構進駐高雄，去年第二季開放主動型ETF新商品後，資產管理規模已經超過2,400億元，為投資人帶來更多元的選擇。另外，目前已有8家大型國際資產管理機構決定來台設立區域中心，充分顯示出國際機構對台灣發展資產管理中心的信心。第三，投資未來，確保下一個世代的競爭優勢。賴清德說，他上任後積極推動「五大信賴產業」，政府也啟動「AI新十大建設」、「生技醫療」以及「國防工業」等多重引擎，希望為台灣打造護國群山；另外，為了加速中小企業、傳產、服務業的包容成長，政府將持續推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助產業強化經營體質、推動轉型升級。賴清德表示，這些目標都不是一蹴可幾，而是長期的國家願景工程，期盼除了政府積極落實政策，金融業、產業界、社會各界也能夠一起參與。他說，相信透過各界的努力，可以讓世界看見台灣不僅是全球的科技重鎮，更是最有活力、也最有競爭力的金融樞紐。