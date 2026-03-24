吾蜂美味集團旗下平價鍋物品牌「老先覺」，將於明（ 25）日推出春季新品—「泰鮮檸冬蔭功鍋」。老先覺表示，本次新品更依據店型不同，祭出最低 150 元起的親民價格（MINI 與PLUS 兩種店型）， 且MINI 與 PLUS 店型更是結合海鮮的「澎派海鮮冬蔭功鍋」，用料包含鮮蝦、蛤蜊等。另外，大師兄銷魂麵舖「新莊宏匯店」則是升級成PLUS店，3月26日重新開幕，並推出12天鴨血吃到飽
從「麻辣個人鍋」起家的老先覺，品牌已經經營16年，此次推出新湯底標榜是在「經典泰味」與「台灣味蕾」間取得完美平衡的創新之作，傳統冬蔭功湯以檸檬葉、南薑、香茅與辣椒堆疊出層次鮮明的酸辣香氣，而老先覺新推出的「泰鮮檸冬蔭功鍋」，則在傳統基底上加入翠綠鮮檸，強調讓整體風味更顯明亮且具有穿透力。
老先覺各店型都吃得到這款「泰鮮檸冬蔭功鍋」，MINI 與 PLUS 店型更是結合鮮蝦、蛤蜊等多種海鮮推出「澎派海鮮冬蔭功鍋」，最低只要150元，其中MINI 店型享有白飯、飲品等吃到飽；而 PLUS 與三代店需加收68元自助吧費用。
🟡老先覺「泰鮮檸冬蔭功鍋」各店型售價一覽：
▪️一代：175元
▪️二代：210元
▪️ MINS & PLUS：150元（PLUS店型需加收68元自助吧費用）
▪️三代：250元（需加收68元自助吧費用）
大師兄銷魂麵舖「新莊宏匯店」升級成PLUS店 重新開幕推12天鴨血吃到飽
另外，大師兄銷魂麵舖則宣布「新莊宏匯店」升級成PLUS店，除了自助吧獨家新增3款炸物小點，人氣「蒜頭雞湯」更納入常駐菜單中，3月26日重新開幕，限時12天推鴨血吃到飽活動，3月26日～4月6日消費任一套餐，可享滷鴨血吃到飽，實際活動結束時間依門市公告為準。
資訊來源：老先覺、大師兄銷魂麵舖
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▪️一代：175元
▪️二代：210元
▪️ MINS & PLUS：150元（PLUS店型需加收68元自助吧費用）
▪️三代：250元（需加收68元自助吧費用）
大師兄銷魂麵舖「新莊宏匯店」升級成PLUS店 重新開幕推12天鴨血吃到飽
另外，大師兄銷魂麵舖則宣布「新莊宏匯店」升級成PLUS店，除了自助吧獨家新增3款炸物小點，人氣「蒜頭雞湯」更納入常駐菜單中，3月26日重新開幕，限時12天推鴨血吃到飽活動，3月26日～4月6日消費任一套餐，可享滷鴨血吃到飽，實際活動結束時間依門市公告為準。