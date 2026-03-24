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微污染防治（AMC）濾網廠鈺祥企業（7909）將於3月25日，以每股602元認購價登錄興櫃交易。全球AI晶片需求帶動先進製程晶圓廠擴建，半導體製程愈先進（如5奈米及以下），對空氣微污染控制愈嚴格，化學濾網用量可增長1.5至2倍，更換頻率也會大幅提高，直接推升晶圓代工大廠對鈺祥產品的需求。鈺祥董事長暨總經理莊士杰於興櫃前的法人說明會表示，隨著製程由5奈米、3奈米推進至2奈米，氣態分子污染對晶圓良率的影響顯著提高，過濾精度要求已達兆分之一（PPT）等級。鈺祥對此提出「濾網摩爾定律」（The Filter Moore's Law），指出製程每推進一個世代，AMC濾網需求量即呈現翻倍成長。隨著先進製程對AMC濾網需求量翻倍成長，公司再生濾網需求可望放量，配合切入拆裝機服務挹注，預期2026年營運可望恢復強勁成長，目標達雙位數動能。鈺祥成立於1987年，專注於AMC過濾技術的研發與製造，致力提供整合研發、製造、物流與安裝的「一站式AMC解決方案」，透過「再生型化學濾網」與「潔淨空氣訂閱制」（CaaS）協助客戶精進半導體晶圓製造良率，目前實收資本額7.05億元。鈺祥2025年因再生型濾網新產品認證時間延遲影響，營收滑落至新台幣16.62億元，減少13.5%；毛利率43.71%，下滑9.33個百分點；稅後淨利1.86億元，年減68.45%，每股純益2.64元。