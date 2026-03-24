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國民黨前主席朱立倫27日將和黨團立委餐敘，預料將談論軍購、兩岸議題，外界解讀是要和現任黨主席鄭麗文互別苗頭。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁回應，大家太敏感，前主席跟黨團也是老同事，這是很自然的事情。朱立倫這周五和藍委餐敘，地點選在喜來登飯店辰園，傳出是要和立委交換兩岸、軍購議題意見，更被解讀是和黨主席鄭麗文互別苗頭。黨團幹部則向《NOWNEWS今日新聞》解釋，其實是為了感謝朱立倫前主席任內通過《核管法》，加上在朱立倫卸任後希望能聚一聚，早就約很久，趁著這會期剛開議，這幾天才確定時間。國民黨文傳會主委尹乃菁下午表示，大家都太敏感，前主席朱立倫星期五要跟立院黨團餐敘，因為前主席跟黨團也是老同志、老同事，真的就是很自然的事情，非常歡迎黨裡面有這麼多不同的前主席，能跟不同委員交換意見，不要忘了朱前主席也經歷過大罷免，這些委員跟朱主席有不同階段的革命情感，是很自然的事情。