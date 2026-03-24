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荷莫茲海峽封鎖效應持續擴大，泰國金融機構已開始全面拉高警戒。Tisco集團指出，中東地緣政治風險升溫，恐讓原本寄望新政府帶動的經濟復甦出現變數，油價若維持高檔，將同時壓抑成長動能並推升通膨壓力，讓整體經濟環境更加不穩定。Tisco集團執行長Sakchai Peechapat表示，公司已透過風險管理與企業風控團隊密切追蹤國際局勢。年初市場原先預估，隨著新政府成立與民間投資回溫，泰國2026年經濟成長率可達1.8%；然而波斯灣局勢急遽升高，甚至傳出荷莫茲海峽封鎖，使整體經濟前景出現關鍵轉折。荷莫茲海峽承擔全球逾20%石油運輸，一旦受阻，能源價格將迅速反應。Sakchai指出，能源價格上升會墊高企業營運成本與民生支出，通膨壓力同步升高，政策調整空間也因此受限，原先期待透過投資與內需支撐的成長節奏，可能面臨放緩風險。泰國油價基金目前仍持續補貼柴油，每公升補貼約20泰銖（約新台幣17.6元），相當於每日支出約13億泰銖（約新台幣114.4億元）。若未能透過緊急法令取得新資金，基金流動性可能僅能維持約1個月。這也意味著，國際油價若持續走高，政府在穩定物價與維持財政之間的取捨將更加艱難。Sakchai研判，短期內政府仍傾向透過干預手段穩定國內油價，而非完全跟隨國際市場波動。此舉可減緩企業與民眾承受的衝擊，同時延後價格全面反映的時間，但補貼負擔也會隨之增加。目前中東戰事對Tisco放款組合尚未產生明顯衝擊，但公司已提前採取多項防範措施，包括納入管理層風險評估、進行前瞻分析與壓力測試，以掌握潛在下行情境。Sakchai指出，現階段客戶尚未出現顯著影響，但市場波動若擴大，風險可能逐步反映。在外部環境不確定性升高之際，Tisco同步公布3年發展策略，目標將平均股東權益報酬率（ROAE）維持在15%至17%，並加入泰國證交所推動的JUMP+計畫。該計畫著重提升企業透明度與投資人溝通，強化市場信心，並促進企業長期價值成長。Tisco表示，未來將強化人工智慧應用以提升營運效率與客戶服務，並擴大綠色授信與公司治理布局，配合金融產業對永續與責任投資的趨勢。整體策略鎖定在穩定風險的同時維持成長動能，以因應全球經濟環境的不確定性。中東局勢已透過能源市場快速傳導至亞洲經濟體。短期內泰國政府仍有空間透過補貼與價格管控穩住市場，但隨著財政負擔升高與外部風險持續存在，政策調整的難度也將同步增加。未來關鍵在於能源價格是否回穩，以及國際局勢能否降溫，否則這波衝擊恐從暫時性風險，演變為影響經濟結構與成長動能的長期挑戰。