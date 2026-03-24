🟡陳姓女士長期在社區擔任管理員職務，但由於近年薪資都沒有達到最低工資標準，因此向社區管委會提出漲薪資訴求，但對方主委以如果要達到最低薪資，就必須對全體住戶加收管理費為由，拒絕調漲薪資。
台灣今年元旦《最低工資法》調整為29500元，但即便基本工資、最低工資上路多年，許多業者連最低法律基本門檻的最低工資都無法達標。勞動部去年實施3.4萬場勞動檢查，其中有違反《最低工資法》第5條或《勞動基準法》第21條規定，共153件、罰鍰金額計330萬元，其中以支援服務業中的保全服務業者最多，強調將持續鎖定該行業情況，要求業者嚴守「法律底線」的最低工資。
據統計，去年進行34,705場次勞動檢查，有違反法令情形計7,658場次，其中因工資給付低於法定最低標準，違反《最低工資法》第5條或《勞動基準法》第21條規定之處分案件共計153件，罰鍰金額計330萬元。
勞動部職安署組長曹常成表示，違規行業中33.3%為「支援服務業」，其次為「製造業」，而「批發及零售業」、「住宿及餐飲業」、「其他服務業」，同樣比率很高。
他補充，支援服務業當中又以多是保全服務業者違規。因保全為《勞動基準法》第84條之1指定工作者，主要常見違規態樣是勞資雙方所約定並經核備之正常工作時間超過法定正常工時，未留意最低（基本）工資應按正常工作時間比例增計，以致觸法。
對此，勞動部已特別製作「保全人員薪資計算懶人包」，說明 84 條之 1工作者之工資計算方式，提供保全業者及相關事業單位參考運用，以確實遵循最低工資法相關規定。
但媒體提問，保全業屬於84 條之 1工作者已經修法多年，如今卻有業者或是社區管委會出現低報薪資狀況，是否是「不知情」還是「故意」違規，勞動部態度是否應該更加強硬。
對此，曹常成說，保全業每一年都是勞動檢查機構一個重點檢查對象，多數是屬於企業集團的保全業違規，但相信社區管委會等個體戶也存在違規情況，針對有違反廠商的部分做實質的複查，另外如果是屬於跨縣市的話，勞動部也會針對這部分做一個宣導。例如說他如果有需要做法尊的協助。
但他也坦言，部分是因為對法律認知不足，但的確也存在沒有依法給付的情形。就勞動部立場，「不管怎麼樣，最低工資還是法律的底線，我們都要求他遵守。」
勞動部強調，違反《最低工資法》之事業單位，最高可處100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名；情節重大者，得依事業單位規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至法定最高額2分之1。
勞動部提醒事業單位應全面檢視薪資結構及給付方式，避免因計算錯誤或認知不足而觸法。 對於違反最低工資規定之事業單位，勞動部將責成各地方政府全面展開複查，所有違反法令規定之事業單位均依法於「違反勞動法令雇主查詢系統」中公布。
如勞工朋友發現雇主有違反勞動法令情事，均可就近洽當地勞工行政主管機關或撥打「1955」勞工諮詢申訴專線進行申訴，以維護自身勞動權益；另提醒雇主亦可向當地勞工主管機關申請法遵訪視服務，以避免違反法令而受罰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據統計，去年進行34,705場次勞動檢查，有違反法令情形計7,658場次，其中因工資給付低於法定最低標準，違反《最低工資法》第5條或《勞動基準法》第21條規定之處分案件共計153件，罰鍰金額計330萬元。
勞動部職安署組長曹常成表示，違規行業中33.3%為「支援服務業」，其次為「製造業」，而「批發及零售業」、「住宿及餐飲業」、「其他服務業」，同樣比率很高。
他補充，支援服務業當中又以多是保全服務業者違規。因保全為《勞動基準法》第84條之1指定工作者，主要常見違規態樣是勞資雙方所約定並經核備之正常工作時間超過法定正常工時，未留意最低（基本）工資應按正常工作時間比例增計，以致觸法。
對此，勞動部已特別製作「保全人員薪資計算懶人包」，說明 84 條之 1工作者之工資計算方式，提供保全業者及相關事業單位參考運用，以確實遵循最低工資法相關規定。
但媒體提問，保全業屬於84 條之 1工作者已經修法多年，如今卻有業者或是社區管委會出現低報薪資狀況，是否是「不知情」還是「故意」違規，勞動部態度是否應該更加強硬。
對此，曹常成說，保全業每一年都是勞動檢查機構一個重點檢查對象，多數是屬於企業集團的保全業違規，但相信社區管委會等個體戶也存在違規情況，針對有違反廠商的部分做實質的複查，另外如果是屬於跨縣市的話，勞動部也會針對這部分做一個宣導。例如說他如果有需要做法尊的協助。
但他也坦言，部分是因為對法律認知不足，但的確也存在沒有依法給付的情形。就勞動部立場，「不管怎麼樣，最低工資還是法律的底線，我們都要求他遵守。」
勞動部強調，違反《最低工資法》之事業單位，最高可處100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名；情節重大者，得依事業單位規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至法定最高額2分之1。
勞動部提醒事業單位應全面檢視薪資結構及給付方式，避免因計算錯誤或認知不足而觸法。 對於違反最低工資規定之事業單位，勞動部將責成各地方政府全面展開複查，所有違反法令規定之事業單位均依法於「違反勞動法令雇主查詢系統」中公布。
如勞工朋友發現雇主有違反勞動法令情事，均可就近洽當地勞工行政主管機關或撥打「1955」勞工諮詢申訴專線進行申訴，以維護自身勞動權益；另提醒雇主亦可向當地勞工主管機關申請法遵訪視服務，以避免違反法令而受罰。