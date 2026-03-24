我是廣告 請繼續往下閱讀

台中街頭變可愛了！台中市政府交通局攜手全球知名 Peanuts（花生漫畫）團隊，將國際巨星 Snoopy引入交通設施。從全台首創的「Snoopy 人行號誌燈」到主要幹道的資訊可變標誌（CMS）看板，甚至全市 567 處候車亭服務燈，都能見到 Snoopy 與 Woodstock 的身影，暖心陪伴市民通勤。交通局長葉昭甫表示，台中市領先全台在CMS設施導入國際知名 IP，目前已在台灣大道、中清路、五權西路等 11 處交通要道輪播。葉昭甫強調，相較於傳統純文字，Snoopy 圖像化的宣導能降低駕駛人的閱讀負擔，避免分心，並在不影響即時路況資訊的前提下，有效提升交通安全宣導的記憶度。除了路口號誌，台中市首創的候車亭「黃色笑臉鈴鐺」服務燈也迎來驚喜升級。近 5 年來，該服務燈累計使用人次已突破 1,110 萬。現在，Snoopy 及 Woodstock 剪影正式進駐全市 567 處候車亭，特別是在大型醫院與長者聚居區，可愛造型讓等車過程不再枯燥。交通局提醒，當服務燈亮起時，視同乘客向公車招手，公車業者會停靠載客。未來，交通局將持續優化全點陣式顯示系統，結合創意與公共安全標準，讓台中成為最具親和力的智慧交通城市。