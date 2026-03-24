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有「百億賭王」稱號的林秉文，2023年間涉入郭哲敏「88會館」地下匯兌、洗錢案，遭到新北地檢署依違反《銀行法》起訴，而後棄保潛逃至海外。昨（23日）驚傳於柬埔寨西港遭到「行刑式」槍殺，被掃射29槍中有5槍擊中頭部，柬方已逮到涉案的一名台籍嫌犯及一名中國籍嫌犯，詳細案情仍有待調查。據《聯合新聞網》報導，當地黑道人士透露，林秉文昨（23日）獨自出門遛狗時，未帶上平時隨侍在側的3名保鑣，隨即遭至少3名殺手埋伏狂轟29槍，其中5槍直中頭部、24槍貫穿軀幹，顯見殺意堅決。柬國警方目前已火速逮捕1名台籍與1名中國籍嫌犯。初步研判引來殺機的導火線恐與龐大債務糾紛有關，正全力追緝其餘在逃共犯。此外，這起案件也和去（2025）年高雄左營通緝犯羅天義遭連開16槍命案如出一轍，目前已針對兩起跨國黑幫命案的關聯性展開深入追查。事實上，56歲的林秉文生前於新北市蘆洲有待廣為人知，在外更有「鱸鰻」的稱號。2008年林秉文捲入「米迪亞暴龍隊假球案」，遭判有期徒刑2年、易科罰金73萬元；2021年，林秉文協助藝人彭恰恰處理債務問題，直至2023年間因涉入「88會館」洗錢、地下匯兌案遭到起訴，棄300萬保釋金逃亡至海外，一度傳出藏匿於美國洛杉磯，更經常在社群網站上發文，被立委徐巧芯酸「最囂張通緝犯」，昨（23日）於柬埔寨西港遭到槍殺身亡，結束轟轟烈烈的一生。