外媒《視覺資本》以富比士即時富豪榜數據，統計全球1680位億萬富翁的出生地，有69位出生於美國紐約，佔全球第一，香港、新加坡則是第2、3名，台北也以誕生黃仁勳等11人，登榜排名第12。
《視覺資本》（Visual Capitalist）以富比士即時富豪榜數據，統計全球1680位億萬富翁的出生城市，並在地圖上標記出至少有10位富豪出生的地方。
美國紐約以出生69名富豪，位居冠軍。作為美國最大的城市，紐約幾十年來一直是金融、創業和藝術等高利潤行業的全球中心，在創業、世代財富累積佔據獨特地位。
第2、3、4名都是亞洲城市，依序為香港（57名）、新加坡（30名）、印度孟買（28名）。
台灣台北也以誕生11名億萬富豪，與美國波士頓、瑞典斯德哥爾摩，並列第15名。輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳就出生於台北，30歲創辦輝達，目前個人淨資產已超過1500億美元。
值得注意的是，位於歐洲德國西南部的一個小鎮萊茵河畔英格爾海姆（Ingelheim am Rhein），人口不到4萬就誕生了10位億萬富豪。該小鎮是全球最大私人製藥公司百靈佳殷格翰的發源地，百靈佳家族許多成員都出生在這裡。
在全球範圍內，億萬富翁人數最多的城市大多是經濟中心，包括俄羅斯莫斯科（25人）和美國芝加哥（15人），沒有非洲城市上榜，巴西里約熱內盧（15人）則是南美州唯一入榜城市。
完整榜單如下，紐約69人、香港57人、新加坡30人、孟買28人、莫斯科25人、米蘭16人、洛杉磯16人、里約熱內盧15人、芝加哥15人、舊金山13人、蒙特婁13人、多倫多12人、費城12人、杭州12人、台北11人、斯德哥爾摩11人、伊斯坦堡11人、波士頓11人、萊茵河畔英格爾海姆10人、雅典10人。
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美國紐約以出生69名富豪，位居冠軍。作為美國最大的城市，紐約幾十年來一直是金融、創業和藝術等高利潤行業的全球中心，在創業、世代財富累積佔據獨特地位。
第2、3、4名都是亞洲城市，依序為香港（57名）、新加坡（30名）、印度孟買（28名）。
台灣台北也以誕生11名億萬富豪，與美國波士頓、瑞典斯德哥爾摩，並列第15名。輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳就出生於台北，30歲創辦輝達，目前個人淨資產已超過1500億美元。
值得注意的是，位於歐洲德國西南部的一個小鎮萊茵河畔英格爾海姆（Ingelheim am Rhein），人口不到4萬就誕生了10位億萬富豪。該小鎮是全球最大私人製藥公司百靈佳殷格翰的發源地，百靈佳家族許多成員都出生在這裡。
在全球範圍內，億萬富翁人數最多的城市大多是經濟中心，包括俄羅斯莫斯科（25人）和美國芝加哥（15人），沒有非洲城市上榜，巴西里約熱內盧（15人）則是南美州唯一入榜城市。
完整榜單如下，紐約69人、香港57人、新加坡30人、孟買28人、莫斯科25人、米蘭16人、洛杉磯16人、里約熱內盧15人、芝加哥15人、舊金山13人、蒙特婁13人、多倫多12人、費城12人、杭州12人、台北11人、斯德哥爾摩11人、伊斯坦堡11人、波士頓11人、萊茵河畔英格爾海姆10人、雅典10人。