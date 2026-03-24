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▲蝦皮公益合作不同規模的兒童機構，陪伴超過千位不同狀況的孩童，讓孩童在節日裡感受到愛與關懷，也為成長過程留下溫暖而難忘的回憶。（圖／蝦皮提供）

▲蝦皮購物攜手 8 家公益團體推出「兒童節公益百元捐」活動，即日起至 4 月 4 日捐款指定品項還能享 10% 蝦幣回饋，邀請更多用戶一同為孩童送上節日祝福。（圖／蝦皮提供）

▲蝦皮購物資助各機構依據孩童年齡、興趣及實際發展需求，量身規劃動靜兼具的節慶活動，內容多元豐富。（圖／蝦皮提供）

蝦皮購物長期投入兒少關懷，今年於兒童節前舉辦一系列慶祝活動，其中首波活動「蝦皮公益派對」攜手全台 29 間公益機構，橫跨 15 個縣市，為上千位弱勢孩童打造客製化兒童派對，同時發起百元捐活動，邀請用戶一鍵響應心願禮物認購，並享 10% 蝦幣回饋，讓孩童在節日裡感受到愛與關懷，也為成長過程留下溫暖而難忘的回憶。此次蝦皮公益合作串聯大、中、小及微型等不同規模的兒童機構，據點遍及全台多個縣市，陪伴超過千位來自經濟脆弱、偏鄉、失親、身心障礙、早療病童等不同狀況的孩童。除了生活用品、文具與玩具等禮物贈與外，為給予孩童更貼近需求的陪伴，蝦皮購物資助各機構依據孩童年齡、興趣及實際發展需求，量身規劃動靜兼具的節慶活動，從創意手作、科普教育競賽、魔術氣球表演、唱跳或團康活動，到趣味競賽與農田體驗等，內容多元豐富。活動場域更涵蓋機構據點、教會場地及戶外空間，讓孩童們在不同場域中共享歡笑與節慶氛圍。蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示：「蝦皮購物長期關注兒少議題，過去曾透過公益樂園、助家物資券等多元方式陪伴孩童成長。今年我們首度攜手全台多家兒童公益機構，提供資源支持各地單位舉辦客製化兒童派對，希望透過派對陪伴與兒童節禮物計畫，讓孩子感受到快樂與關懷。同時，蝦皮公益線上平台專區也推出指定捐款品回饋活動。蝦皮購物與公益團體合作皆不收取成交手續費，盼與用戶齊心放大愛心，共同為台灣社會盡一份心力。」財團法人基督徒救世會社會福利事業基金會潘家娜處長表示：「非常感謝蝦皮購物提供資源支持，讓我們為孩童們舉辦多元豐富的兒童節活動，讓孩童在互動遊戲中探索、成長。對許多家庭而言，因為經濟條件有限，家長較無餘裕為孩童選購文具或玩具。透過這次活動，孩童不僅能度過充滿驚喜的兒童節，也能依照自己的喜好與需求挑選禮物，感受到心願被傾聽與被關懷的溫暖。」除了線下實體陪伴，蝦皮購物亦串聯線上資源，攜手 8 家公益團體推出「兒童節公益百元捐」活動。即日起至 4 月 4 日，用戶可前往蝦皮公益專區一鍵捐款響應送禮計畫，活動期間捐款指定品項還能享 10% 蝦幣回饋，邀請更多用戶一同為孩童送上節日祝福。線上募款所得將用於支持弱勢孩童所需物資，包括書籍、文具組、運動用品及烏克麗麗等音樂器材，讓一份小小的百元心意，化為孩子兒童節裡實際感受到的溫暖支持。蝦皮購物將資源送進全台不同角落，讓弱勢孩童也能有專屬的節日體驗。未來也將持續結合平台資源與社會善意，為社會注入更多溫暖力量。