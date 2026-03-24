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泰國潑水節（宋干節）向來是清邁旅宿業最期待的黃金檔期，今年卻被能源焦慮與長程航班不穩定潑了一盆冷水。歐洲旅客因赴泰航班受影響而持續取消4月訂房，泰國本地旅客也因擔心加油不便、長途開車風險升高，讓清邁飯店業者不得不提前降價迎客，部分房價下修幅度甚至達40%，只盼把住房率守在7成以上。泰國北部飯店協會上北區分會主席派山（Paisarn Sukjarean）表示，往年這個時節，歐洲旅客約占清邁旅客總量3成，是支撐淡旺季交界的重要客源，但今年情況明顯轉弱。由於不少旅客無法順利搭上飛往泰國的航班，4月訂房接連被取消，歐洲與中東市場短期內幾乎沒有新單進來。業界評估，就算波斯灣局勢之後緩和，長程旅客對行程與票價的不安也不會立刻消失，負面效應恐怕還會再拖上至少6個月。這股不確定感，也直接壓縮了潑水節前的訂房動能。派山指出，目前清邁下個月潑水節的前置訂房率約落在55%至60%，低於往年同期的60%至70%。若以正常年份來看，潑水節往往能把住房率一路推高到9成，但今年多數旅館業者已不敢抱持過高期待，只希望最後能穩住至少7成住房率，避免連假檔期失守。國旅市場原本是飯店業寄望的緩衝墊，如今也因燃油供應疑慮變得遲疑。泰媒近日就報導，泰國多地出現民眾擔心油品供應、加油站限量供油的情況，連巴士業者都預估潑水節旅運需求可能放慢，觀光產業更呼籲政府推出刺激措施，以挽回民眾對跨府出遊的信心。這使得不少原本打算自駕出遊的家庭，開始延後決定行程，傾向等到出發前一週，甚至前幾天才訂房。派山也以自身經驗形容這種不安氣氛已經蔓延到日常出行。他說，自己本週到春武里掃墓時，沿途找了3座加油站，只有1座能加到汽油，而且每車限加500泰銖（約新台幣440元）。這類經驗讓不少泰國旅客對長途公路旅行更保守，也讓原本最能帶動地方觀光消費的潑水節連假，增添更多觀望情緒。在客源轉弱與訂房放慢的雙重夾擊下，清邁旅館市場已出現明顯價格鬆動。派山表示，3星級以下旅館與平價住宿為了留住本地客，同時搶攻亞洲旅客，平均房價已下調約20%；有些業者在長假期間甚至直接祭出4折促銷，原本每晚約2000泰銖（約新台幣1760元）的房價，如今下修到1200至1300泰銖（約新台幣1056至1144元）。相較之下，4星與5星飯店暫時仍傾向守價。不過，清邁的情況仍未必是全泰最糟。派山認為，清邁至少還有中國與其他亞洲市場可補位，整體表現可能比部分更依賴歐洲長程客的旅遊城市來得穩一些。目前亞洲客預計可占清邁旅客約10%至15%，其中中國市場的潑水節前置訂房仍在增加，成長幅度約10%至20%，。泰國觀光局過去一段時間持續強調，以節慶活動、文化體驗與區域型短程客源來支撐旅遊熱度，潑水節更被定位為能帶動全國觀光的核心節慶。泰國潑水節在2023年已被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產，官方也持續把潑水、踩街、傳統儀式與地方活動包裝成觀光亮點，盼以節慶品牌力對沖外部風險。目前清邁府仍規劃如期舉辦為期12天的潑水節活動，涵蓋傳統儀式與潑水慶典，地方政府顯然未因市場不安而收縮規模。然而，從今年飯店業提前降價、旅客延後決策，以及長程客源轉弱等跡象來看，這場原本熱鬧歡騰的年度盛會，已不僅是節慶活動本身，更逐漸演變為一場攸關觀光信心的攻防戰。