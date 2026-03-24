美國總統川普（Donald Trump）表示，美國已與伊朗就結束戰爭的方案進行會談，但伊朗方面卻否認有任何談判，雙方各說各話，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）說局勢瞬息萬變，且外交接觸相當敏感，所以在正式宣布之前任何有關會談的猜測都不應被視為最終定論。對此，《CNN》直言伊朗戰爭與關稅戰不同，沒辦法隨著川普的一時轉念而發動和停止。或許川普放出談判風聲只是軍事行動的欺敵戰術，但假如川普是真的想要「TACO」，現在問題是他也未必能夠做到。
《CNN》報導指出，川普稱與伊朗的對話富有成效，但德黑蘭卻說雙方根本沒有進行任何對話。川普對伊朗戰爭的發言不斷反覆，最樂觀的解讀就是，美國和伊朗如今都意識到，繼續升級衝突的代價將極為慘重，雙方都需要找到退路，目前的口頭否認只是一種迂迴手段，結束戰爭的契機或許真的就在不遠處。
川普真的想談嗎？
然而，事情也有可能完全朝另一個方向發展。川普連日來反覆無常、自相矛盾的言論，已經表明他的聲明缺乏可信度，而且川普之前多次在外交管道仍在努力的情況下轟炸對方，所以川普如果又一次打破承諾，反手打擊伊朗，也沒有人會感到驚訝。
一些持懷疑態度的人也指出，川普可能只是想要安撫市場，為穩定全球經濟提供緩衝時間。此外，美國遠征軍仍未集結到位，如果川普真的想要採取地面行動，那他也需要爭取更多時間讓部隊完成部署。
另外，在川普的個人商業和政治生涯中，他試圖透過製造不可預測性來緩解自身製造的危機屢見不鮮，所以或許所謂的外交進展、以及更早之前所說要強力升級戰爭轟炸伊朗發電廠，都只是典型川普風格的心理戰花招。
萬一川普真的想縮？關鍵是他也縮不了
如果這只是川普故意放出的煙霧，或許反而是好事，因為假如川普是真的想要退縮，關鍵是他恐怕也無法退出伊朗戰爭。
伊朗無疑在戰爭中遭受極其慘重的損失，但是伊朗也展現自己的影響力，有效地封鎖了荷姆茲海峽。按照基本邏輯，一個在戰前就已經相當激進的政權，在最高領袖被殺並且整個國家遭受美國和以色列的猛烈攻擊後，如今不太可能對川普的談判要求更加開放。
即使伊朗有意要談，目前也不清楚誰將代表伊朗進行談判。如果伊斯蘭革命衛隊如今已完全掌權，那麼伊朗的立場可能會比以往更加強硬。而且伊朗也可能把川普所發出的反覆無常的訊號，解讀為他們對抗美國的策略正在奏效，這樣一來德黑蘭恐怕更沒有意願接受美國的條件。
假如川普無論如何都要退出這場戰爭，他還是可以單方面宣告勝利後撒手不管，那麼代價恐怕就是讓美國的海灣國家盟友陷入非常糟糕的處境，且伊朗更有可能鐵了心加速研發核武。
當然，如前所述，樂觀的期待是美國與伊朗雙方都認知到戰爭不可持續，願意循外交管道找尋共識，又或者美國與以色列的打擊終於促成伊朗發生政權更迭，這些都是美國將十分樂見的發展。沒人知道未來究竟會如何，但可說川普已經陷入自己一手造成的糟糕困境，而且與關稅戰不同，這次主動權恐怕不在川普這邊。
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川普真的想談嗎？
然而，事情也有可能完全朝另一個方向發展。川普連日來反覆無常、自相矛盾的言論，已經表明他的聲明缺乏可信度，而且川普之前多次在外交管道仍在努力的情況下轟炸對方，所以川普如果又一次打破承諾，反手打擊伊朗，也沒有人會感到驚訝。
一些持懷疑態度的人也指出，川普可能只是想要安撫市場，為穩定全球經濟提供緩衝時間。此外，美國遠征軍仍未集結到位，如果川普真的想要採取地面行動，那他也需要爭取更多時間讓部隊完成部署。
另外，在川普的個人商業和政治生涯中，他試圖透過製造不可預測性來緩解自身製造的危機屢見不鮮，所以或許所謂的外交進展、以及更早之前所說要強力升級戰爭轟炸伊朗發電廠，都只是典型川普風格的心理戰花招。
萬一川普真的想縮？關鍵是他也縮不了
如果這只是川普故意放出的煙霧，或許反而是好事，因為假如川普是真的想要退縮，關鍵是他恐怕也無法退出伊朗戰爭。
伊朗無疑在戰爭中遭受極其慘重的損失，但是伊朗也展現自己的影響力，有效地封鎖了荷姆茲海峽。按照基本邏輯，一個在戰前就已經相當激進的政權，在最高領袖被殺並且整個國家遭受美國和以色列的猛烈攻擊後，如今不太可能對川普的談判要求更加開放。
即使伊朗有意要談，目前也不清楚誰將代表伊朗進行談判。如果伊斯蘭革命衛隊如今已完全掌權，那麼伊朗的立場可能會比以往更加強硬。而且伊朗也可能把川普所發出的反覆無常的訊號，解讀為他們對抗美國的策略正在奏效，這樣一來德黑蘭恐怕更沒有意願接受美國的條件。
假如川普無論如何都要退出這場戰爭，他還是可以單方面宣告勝利後撒手不管，那麼代價恐怕就是讓美國的海灣國家盟友陷入非常糟糕的處境，且伊朗更有可能鐵了心加速研發核武。
當然，如前所述，樂觀的期待是美國與伊朗雙方都認知到戰爭不可持續，願意循外交管道找尋共識，又或者美國與以色列的打擊終於促成伊朗發生政權更迭，這些都是美國將十分樂見的發展。沒人知道未來究竟會如何，但可說川普已經陷入自己一手造成的糟糕困境，而且與關稅戰不同，這次主動權恐怕不在川普這邊。
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