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▲京站總經理王大政。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲京站時尚廣場桃園店預計將在2028年第四季至2029年第一季開幕。（圖／京站提供）

台北車站商場由微風經營近20年，合約將於7月到期。北車招商案吸引9大業者競標，包括統一、新光三越、微風、京站等，以及日本軌道經濟霸主JR東日本都已經遞件，其中JR東日本一手打造了東京車站的 GranSta 商場，以及新宿、澀谷等超大型轉運站的商業開發，本次競標可謂九強鼎立，各展實力。台北車站商場由微風集團營運近20年，合約將在7月24日到期，北車招商案公告後吸引眾多業者關注。今（24日）京站總經理王大政出席母親節檔期記者會透露，王大政指出，若未來京站順利得標，營運重點將放在提升旅客滿意度，預計導入AI技術、強化路線指引及增設互動裝置，面對各具實力的競爭對手，王大政坦言「大家都是有備而來」。不過，面對台鐵期盼年營收達50億元的目標，他也坦言：「以目前坪效面積計算，要達成此數字不容易。」針對京站未來的規劃，王大政則透露，桃園店預計將在2028年第四季至2029年第一季開幕。至於母公司日勝生投入的「高雄R17世運站都更案」也就是高雄台積電生活圈，京站也將參與開發計畫，預計在該案打造2層樓的百貨商場，將精湛的經營觸角延伸至南台灣的重要交通樞紐，該商場最快則要耗時4年才會有雛型。而近期準備迎接百貨年度重要檔期之一的母親節，京站將在4月2日起至5月4日推出女王節優惠，有全館滿4000送200、化妝品/內衣/香氛滿2000送200的超值回饋，更推出長榮航空價值35萬元的三大歐美城市機票大獎。全館線上線下，當日全館滿4000元送200元（累贈）、化妝品／內衣／香氛2000送200 (累贈)，Q卡友再加碼消費滿4000加送100元Qonline贈券（每人每卡限換1次）。首五日卡友最高可享600元的回饋優惠！線下刷中華郵政／星展滿4000送200元，再加上化妝品／內衣／香氛當日滿2000元送200元、4000元送400元（累積贈送），總回饋率高達15%！