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台積電慈善基金會今（24）日舉辦記者會分享近期成果，董事長張淑芬指出，隨著台積電在美國、德國等地設廠佈局，基金會服務有計畫拓展，「只要台積電的員工與眷屬有需要我們的地方，我們就會到。」台積電慈善基金會以三大亮點，分別為推動專業志工服務、拓展海外公益版圖、攜手供應商做公益，推動解決關鍵議題生態系。張淑芬指出，目前累積超過2.3萬人參與志工，志工服務時數累積超過13萬小時，幫助超過56萬人次；由數據可見，志工影響力持續擴散，令人十分感動。在志工服務上，主要分成教育培力、健康長壽、環境保育三項主軸。張淑芬細數，舉辦就業博覽會串連產官學，另外也與高中、科大合作打造培力計畫，希望向上連結企業、向下扎根學校。另，基金會也串連醫療體系、服務據點。她說，基金會包含不少台積電退休人員，他們退休後也沒有離開台積電持續服務。基金會的公益模式拓展到有台積23廠的熊本、台積10廠的上海，還有後端供應鏈代表企業的檳城。張淑芬當時率隊與當地議會、企業與台積供應商（帆宣、日月光、科林、英特格）展開深度公益交流，把台灣技職培力與健康長壽 「三角模式」的實踐經驗與檳城分享。慈善基金會也攜手塑料供應廠商打造「公益鏈」。張淑芬舉例，「青銀減廢」活動，號召5家供應商夥伴，和國小學童跟家中長輩，把製程廢掉再製成環保的樂器，也讓小朋友和長輩們一起演奏。談及對2026 的願景或目標，張淑芬展現豁達的態度，並沒有特別要求，走到哪裡做到哪裡，這樣才不會有壓力。但在走出台灣從事公益的過程中，她觀察到各國對公益的需求各異，做法也不盡相同。她強調，這是一個互相學習的過程，基金會非常願意將在台灣累積的豐富經驗與國際夥伴分享。另，被問及是否會與配偶、台積電創辦人張忠謀分享成果，張淑芬說「不用，他知道我出去忙，回來就回來了」。