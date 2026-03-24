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▲國民黨高雄市長參選人柯志恩今舉辦首場願景政見發表會這場發表會計有產官學界近百人參加。(圖／國民黨高雄市長參選人柯志恩辦公室提供)

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（24）日舉辦首場願景政見發表會，提出「1.3.5.7.9，幸福會長久」，從「一個夢想、三個希望、五區均衡、七個願景、九大方針」，建構競選高雄市長政見藍圖，並拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠區，也鎖定郵輪產業打造郵輪母港，引入國際品牌旗艦店，讓港區成為全世界看見高雄的窗口。這場發表會計有產官學界近百人參加，柯志恩今天以「夢想海港、世界雄心」為主軸，發表「一個夢想、三個願望、五個均衡、七個願景、九個策略」政見。柯志恩感嘆許多北漂學子無法在鄉親實現夢想，她強調過去選舉，民進黨總是在喊如何把高雄「守下來」，柯志恩更在乎如何讓更多人在高雄「留下來」。她承諾將高雄打造為有方向、有溫度的夢想海港，帶領這座城市走向世界舞台。談到三個希望，柯志恩希望高雄孩子不用離鄉背井逐夢，其次是提出更友善住宅政策讓青年買得起、租得起，第三是給長輩「優雅樂齡」尊嚴，讓每一世代都能找到安心感，高雄才是真正名副其實的幸福城市。提到五區均衡政見，柯志恩將高雄38個行政區，劃分為「東、西、南、北、中」五區，各具特色，並提出打造南橫公路「高山公路博物館」、加速引導高雄在地產業轉型與升級、讓高雄車站重新成為城市的軸心地帶等內容。柯志恩的七大願景政見，包含觀光、航運等亞太運籌中心重新定位、半導體與AI作為戰略產業引擎、全面發展軌道經濟、打造農漁觀光的在地美學、打造全台教育典範城市、打造全齡共享幸福城市、清廉透明治市，打破派系壟斷。最後則是九大方針落實政見，包含敬老卡點數增加至每月1000點、資深社工服務5年以上每月加薪3000元、婚育住宅延長租期至12年等，將高雄打造為「亞洲慶典之都」，力拚國際旅客入境成長50%。5年內觀光收入成長30%。她同時肯定歷任市長對高雄建設的貢獻，柯志恩形容，高雄城市發展，就像一棟建築，歷屆市長把大樓蓋得雄偉，並建構好環境，接下來她會照顧好所有住在這棟裡的所有居民。柯志恩表示，今天的政見發表會只是開始，接下來她會走入更多人群，和市民報告她的願景與政見。高雄的競爭力不應只是短期的聲量，長期的布局才是關鍵。當每一個世代都能在高雄找到安心感，這座城市才是名副其實的幸福城市。