國民黨高雄市長參選人柯志恩今（24）日舉辦首場願景政見發表會，提出「1.3.5.7.9，幸福會長久」，從「一個夢想、三個希望、五區均衡、七個願景、九大方針」，建構競選高雄市長政見藍圖，並拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠區，也鎖定郵輪產業打造郵輪母港，引入國際品牌旗艦店，讓港區成為全世界看見高雄的窗口。
這場發表會計有產官學界近百人參加，柯志恩今天以「夢想海港、世界雄心」為主軸，發表「一個夢想、三個願望、五個均衡、七個願景、九個策略」政見。
柯志恩感嘆許多北漂學子無法在鄉親實現夢想，她強調過去選舉，民進黨總是在喊如何把高雄「守下來」，柯志恩更在乎如何讓更多人在高雄「留下來」。她承諾將高雄打造為有方向、有溫度的夢想海港，帶領這座城市走向世界舞台。
談到三個希望，柯志恩希望高雄孩子不用離鄉背井逐夢，其次是提出更友善住宅政策讓青年買得起、租得起，第三是給長輩「優雅樂齡」尊嚴，讓每一世代都能找到安心感，高雄才是真正名副其實的幸福城市。
提到五區均衡政見，柯志恩將高雄38個行政區，劃分為「東、西、南、北、中」五區，各具特色，並提出打造南橫公路「高山公路博物館」、加速引導高雄在地產業轉型與升級、讓高雄車站重新成為城市的軸心地帶等內容。
柯志恩的七大願景政見，包含觀光、航運等亞太運籌中心重新定位、半導體與AI作為戰略產業引擎、全面發展軌道經濟、打造農漁觀光的在地美學、打造全台教育典範城市、打造全齡共享幸福城市、清廉透明治市，打破派系壟斷。
最後則是九大方針落實政見，包含敬老卡點數增加至每月1000點、資深社工服務5年以上每月加薪3000元、婚育住宅延長租期至12年等，將高雄打造為「亞洲慶典之都」，力拚國際旅客入境成長50%。5年內觀光收入成長30%。
她同時肯定歷任市長對高雄建設的貢獻，柯志恩形容，高雄城市發展，就像一棟建築，歷屆市長把大樓蓋得雄偉，並建構好環境，接下來她會照顧好所有住在這棟裡的所有居民。柯志恩表示，今天的政見發表會只是開始，接下來她會走入更多人群，和市民報告她的願景與政見。高雄的競爭力不應只是短期的聲量，長期的布局才是關鍵。當每一個世代都能在高雄找到安心感，這座城市才是名副其實的幸福城市。
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柯志恩感嘆許多北漂學子無法在鄉親實現夢想，她強調過去選舉，民進黨總是在喊如何把高雄「守下來」，柯志恩更在乎如何讓更多人在高雄「留下來」。她承諾將高雄打造為有方向、有溫度的夢想海港，帶領這座城市走向世界舞台。
談到三個希望，柯志恩希望高雄孩子不用離鄉背井逐夢，其次是提出更友善住宅政策讓青年買得起、租得起，第三是給長輩「優雅樂齡」尊嚴，讓每一世代都能找到安心感，高雄才是真正名副其實的幸福城市。
提到五區均衡政見，柯志恩將高雄38個行政區，劃分為「東、西、南、北、中」五區，各具特色，並提出打造南橫公路「高山公路博物館」、加速引導高雄在地產業轉型與升級、讓高雄車站重新成為城市的軸心地帶等內容。
柯志恩的七大願景政見，包含觀光、航運等亞太運籌中心重新定位、半導體與AI作為戰略產業引擎、全面發展軌道經濟、打造農漁觀光的在地美學、打造全台教育典範城市、打造全齡共享幸福城市、清廉透明治市，打破派系壟斷。
最後則是九大方針落實政見，包含敬老卡點數增加至每月1000點、資深社工服務5年以上每月加薪3000元、婚育住宅延長租期至12年等，將高雄打造為「亞洲慶典之都」，力拚國際旅客入境成長50%。5年內觀光收入成長30%。
她同時肯定歷任市長對高雄建設的貢獻，柯志恩形容，高雄城市發展，就像一棟建築，歷屆市長把大樓蓋得雄偉，並建構好環境，接下來她會照顧好所有住在這棟裡的所有居民。柯志恩表示，今天的政見發表會只是開始，接下來她會走入更多人群，和市民報告她的願景與政見。高雄的競爭力不應只是短期的聲量，長期的布局才是關鍵。當每一個世代都能在高雄找到安心感，這座城市才是名副其實的幸福城市。