我是廣告 請繼續往下閱讀

專家批核電重啟缺乏論述 強調核能不符RE100標準

潘翰聲：美方壓力非重啟核電理由 籲強化電網韌性與分散供電

▲台電系統歷年發購電量，核電只有1985年大於5成，近20年多在2成以下。（圖／翻攝自台電網站）

總統賴清德日前出席活動時鬆口，面對AI產業龐大的用電需求與經濟成長，經濟部、台電已審慎評估第二、三核能發電廠具重啟條件，預計月底送重啟計畫到核能安全委員會審議。對此，專家接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，核能發電占台灣供電量比例其實不高，就算核二、核三重啟的供電量加起來，對台灣總貢獻電量也大約一成多，台積電要的是綠電，不是核電，台灣應把握時機，儘快佈局新型綠色能源，而不是核電。台灣樹人會理事長潘翰聲表示，現在政府所提出來要恢復核電的理由，其實沒有堅實的論述與數據，但對賴清德提出來這樣的想法也不會太意外，因為行政團隊之前已經做了很多的鋪陳。要不要核電？這件事情已經討論很久，真的是「歹戲拖棚」。RE100（百分百再生能源）的定義就是沒有包含核電，要提升ESG的國際競爭力，需要的是零碳電力，台積電要的是綠電，不是核電，政府領導人居然整體方向都搞錯。台灣應該要把社會、政治、公共政策討論的能量放在重要的事情上面，不該再回去討論支持核電與否，幾十年來幾乎是信仰的對立，已經講到大家都很疲憊。潘翰聲強調，這幾十年來的核能發電占台灣供電量比例其實不高，就算核二、核三重啟的供電量加起來，對台灣總貢獻電量也大約一成多，花這麼多力氣、金錢去增加這一成多，卻造成社會對立。但現在再生能源的供電量也有一成多，目標要到兩成，那怎不去好好針對綠色能源被污名化的事情來討論？政府過去積極幫財團處理風力發電、地面光電的法規障礙，未來想推屋頂光電、地熱、海洋能等等，會遇到的法規障礙，應該更積極去做。潘翰聲呼籲賴政府，現在該花溝通能量處理的社會共識，應該是綠電遇到的障礙，這些負面的社會、環境衝擊，以及汙名化的成見，台灣該如何消滅、處理它？如何大規模發展像是地熱、海洋能等發電，讓它成為有競爭力的產業。就像當年歐洲在風電、光電上很有競爭力，台灣應把握時機，儘快佈局新型綠色能源，而不是核電。不過面對賴政府評估重啟核電可能，有學者認為背後有美方壓力，主要是因為台灣正在建立全社會防禦韌性。對此，潘翰聲說，這種壓力是長期存在，因為在美台關係裡，美國的核電廠商一直利用「台灣需要美國」的情況來推動核電，目的是要銷售核電來台。若是因為戰爭需要核電，真的幫政府想太多理由，從俄烏戰爭、美伊戰爭中，可以發現核電廠在戰時是非常脆弱的。那戰時該如何穩定供電？潘翰聲認為，最重要的電網以及它的韌性。現代新型態戰爭都是屬於精準打擊，以斬首為主，因此在這樣的情況下要讓你沒有電，其實就是攻擊電網，會比攻擊電廠還要有效益。如果發電系統越分散，就越難被攻擊，但像核電廠或天然氣、燃煤廠，擊中一次就可以摧毀巨量電力供應，因此台灣該提高的是韌性程度，而不是總量，應該加強綠能、儲能和電網轉型。此外在戰爭中，我們的經濟活動受到很大程度的打擊，大家能不能上班維持產量？整體社會經濟活動，和電力需求也會改變，可能會大幅減少，這需要動態調整與研究，戰時的電力需求和供應，都不是用現況簡單加減乘除的靜態分析。