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台積電資深副總何麗梅即將於4月退休，下一步動向也提前浮上檯面。宏碁24日公告新一屆董事候選名單，其中獨立董事提名赫見何麗梅名字，若順利在5月29日股東會通過，這位曾被市場稱為「張忠謀大掌櫃」的台積電老將，退休後將轉戰宏碁董事會。何麗梅在台積電資歷深厚，自1999年加入後，先後擔任會計長、財務長兼發言人，長年是台積電管理核心成員之一。她任內多次獲《FinanceAsia》與《Institutional Investor》等機構評選為台灣及亞洲地區最佳財務長。這次宏碁提名名單中，除何麗梅外，董事候選人還包括現任董事長陳俊聖、創辦人施振榮，以及宏碁雲端科技總經理施宣輝，另外幾席獨董名單則有理律事務所資深法務專員吳由理、台大前校長楊泮池及前經建會主委何美玥，陣容涵蓋產業、法律、學界與政策領域。隨著何麗梅即將卸下台積電職務，市場也再度聚焦台積電高層世代交替。台積電20日證實何麗梅將在4月退休，被視為創辦人張忠謀時代重要幕僚逐步交棒的又一案例。何麗梅長年任職台積電，也累積相當可觀持股。依公開資料，她持有台積電股票4579張，若以24日收盤價1810元估算，市值約達82.8億元。