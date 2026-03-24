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馬來西亞一對華裔男女在加油站疑似大量裝取補貼汽油RON95，還直接把汽油灌進轎車後車廂內的塑膠容器，相關畫面曝光後迅速引爆輿論。網友除了質疑兩人是否涉及囤油或違規使用補貼燃油，也憂心把大量汽油放進非專用容器、再置於密閉車廂內，恐怕已把自己和周邊民眾都推向危險邊緣。根據《東方日報》報導，事件發生在3月21日晚間9時12分，地點位於麗寧鎮一家國油加油站。網路流傳影片顯示，這對男女駕駛一輛日產轎車停靠加油泵後，先將RON95汽油灌入後車廂內的白色塑膠桶，總量高達71.77公升，金額達234令吉（約新台幣1708元）。更引發爭議的是，兩人在裝滿塑膠桶後，並未就此離開，反而轉往另一個油泵，繼續替轎車加油。拍攝並上傳影片的民眾表示，已針對這起疑似違規行為向相關單位舉報，事件也隨即在社群平台發酵，掀起大批網友討論。依據現行規定，馬來西亞民眾雖可使用容器購買燃油，但數量不得超過20公升；若超出上限，必須事先向國內貿易及生活成本部（KPDN）申請准證。從影片內容來看，涉事男女裝取的汽油量明顯超出一般可容許範圍，因此外界要求當局徹查是否違反燃油銷售與補貼相關規範的聲浪也持續升高。部分網友更進一步質疑，這對男女可能是新加坡永久居民，意圖將補貼RON95裝桶後轉供新加坡車輛使用。由於馬來西亞補貼燃油政策長年存在跨境套利爭議，凡是接近邊境地區或涉及大量購油的個案，往往都會引起高度敏感。雖然目前相關身分與用途仍未獲官方證實，但輿論已明顯把焦點放在是否有人藉補貼制度牟利。除了違規疑慮，安全問題同樣成為外界最擔心的一環。網友指出，將超過71公升汽油裝進非專用塑膠桶，再長時間放置於密閉後車廂內，一旦遇上高溫、摩擦、碰撞或靜電，都可能造成燃油外洩甚至起火爆炸。這類做法看似是在「省油錢」，實際上卻可能把整座加油站與附近車輛都拖入高風險情境。當油價與補貼議題持續牽動民生神經，任何挑戰規定底線的動作，都很容易被放大檢視；如今影片已經造成熱烈討論，接下來就看主管機關是否出手調查，釐清這對男女究竟是單純違規購油，還是另有更大的套利盤算。