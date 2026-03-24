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挺李貞秀！張益贍：柯文哲要不要出來說一下？

民眾黨申報金額對不上！吳靜怡：一定有人說謊

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒2個月，她昨晚間開直播爆哭，情緒激動引外界關注，值得注意的是，她在直播過程中一度提到「新竹市長高虹安就拿了700萬」。由於民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案一審將於週四宣判，李貞秀的言論引發民眾黨支持者炸鍋。李貞秀今（24）日改口稱將資訊混淆，並向高虹安道歉，高虹安也出面澄清，未曾收到700萬，消息子虛烏有；但前民眾黨中央委員張益贍在臉書曬出疑似柯文哲非法收受政治獻金Excel檔圖，高虹安行的數字相加，正是「700」，符合李貞秀所說的700萬，「那柯文哲要不要出來說一下，是高虹安說謊？還是你暗崁？」李貞秀今日出面致歉澄清，她是在法庭上聽了檢察官的一些指控，包括一些報章媒體的這些資訊，在情緒很混亂的狀態下，所以才說出口，並強調柯文哲所募得款項都用於黨務。李貞秀說，「 然後如果有機會遇到高市長，我會再親自再跟他道歉一次。那也造成大家的困擾。這件事情是我要道歉。高虹安回應表示，無論是外界傳聞中 Excel 裡的 「500」，還是李貞秀所稱法院內聽到的「700」，子虛烏有、並非事實，她未曾收到過。民眾黨對她選舉的贊助，是依法撥付的政治獻金，有匯款紀錄並如實申報，也經過監察院查核，網路上公開紀錄就可以查詢到。對此，張益贍今日在臉書曬出疑似柯文哲非法收受政治獻金Excel檔圖，並配文表示，李貞秀該道歉的是對鍾小平，而不是要跟高虹安道歉；李貞秀說：「高虹安收了柯文哲700萬」是根據柯文哲Excel 檔紀錄，「幹嘛道歉？這題我挺李貞秀！」張益贍直言，「現在問題來了：高虹安今天說她沒收到。那柯文哲要不要出來說一下，是高虹安說謊？還是你暗崁？」政治評論員吳靜怡表示，從柯文哲相關事證，可以看到，有金主要給高虹安五百萬，另外，又有一筆是兩百萬，數學不難，加起來就是李貞秀所說的七百萬，但她既然說了實話，為什麼要急著出來道歉？讓人懷疑，李貞秀在立法院的表現和言論，恐怕跟民眾黨的操控有關，不然，罵狗不用道歉，但講七百萬就必須道歉，難以理解。吳靜怡質疑，「高虹安強調都有申報，重點來了，民眾黨申報金額三百萬，跟列表相差了四百萬，而這四百萬不可能憑空消失，是誰拿走了？」吳靜怡直言，柯文哲、李貞秀、高虹安，他們一定有人說謊，柯文哲似乎拿著高虹安當募款標的，請問柯文哲怎麼好意思呢？還是說柯文哲真的有給？我們不知道而已。