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美伊戰爭衝擊原料 揚秦採「夠用就好」策略

「涮金鍋」成營收小金雞 處快速成長階段

麥味登盼今年展店120家 盼直營＋加盟合力帶動揚秦營運成長

揚秦國際企業（2755）於今（24）日召開法人說明會，公布2025年營運成果與未來展望，受惠於旗下品牌「麥味登」營收強勁增長與數位轉型成效顯著，揚秦2025年全年營收、淨利及每股盈餘（EPS）均創下歷年新高，「麥味登」也即將在4月突破1000店大關。揚秦總經理林麗玲提到，展望2026年，揚秦將持續以多品牌展店策略，擴大市場佈局，為營運挹注動能。隨著「麥味登」千店里程碑的達成與美國市場的開啟，多品牌齊頭並進，揚秦營運規模可望再創高峰。林麗玲表示，揚秦營運主力「麥味登」即將在4月突破1000店大關，推動多年的數位轉型成效也已實際反應在門市營運表現上，APP會員人數已突破135萬人，LINE會員數也已達164萬人，消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的消費金額在門市總營收的占比也已趨近6成，會員經濟已然成形，未來將持續優化APP會員系統，實現線上線下整合，跨品牌會員經營。林麗玲說，揚秦逐步從數位轉型邁向數智轉型，積極導入AI應用融入門市營運，目前已實際啟用智慧排班、補貨預測、備料計算及訂貨流程優化等AI應用。不過，對於美伊戰爭衝擊，日常生活也受到波及，不少塑膠製品可能因原料供應受到影響。林麗玲表示，以揚秦商品結構性而言，海外採購的營收占比為1.1%；輸出國外的營收占比也約0.2%，因此影響力較少。林麗玲指出，目前石油提煉塑膠則確實有影響，現在採取的策略是「每家店有限量」，希望「夠用就好」，不用囤貨。她說，整體市場瀰漫「惜售」的狀態，但重點在於要讓每家店都要有貨。林麗玲表示，3週前就已經讓各家店限制進購量，同時也提倡減塑ESG，讓顧客自備購物袋，也能保護環境。另外，炸雞大獅今年將持續調整營運體質並挑戰國內百店的階段目標。在海外佈局方面，美國維吉尼亞州首家門市，即將在今年6月開幕，而第2及第3家門市也已完成租約簽訂，預計在下半年陸續加入營運行列。林麗玲指出，炸雞大獅的國際發展側重於美國和東協國家，皆是採取區域加盟的方式，以國家或城市為單位，目前已簽約印尼、馬來西亞、新加坡及美國等4個國家，含括8個區域。海外總店數達40家，各區域展店多頭並進，加強鞏固市占，持續擴大品牌全球知名度。至於主打溯源食材、原塊肉品與黃金雞湯鍋底為特色的火鍋品牌「涮金鍋」，持續展現高獲利能力、表現亮眼，已成為揚秦「營收小金雞」。林麗玲表示，直營品牌「涮金鍋」店數已達8家，去年度年成長率高達125%，是揚秦旗下成長幅度最大的品牌，營收占比明顯提升，也顯示涮金鍋正處於快速成長階段。今年度展店區域將走出桃園，向北延伸至新北區域，目前有2家門市籌備中，分別座落在桃園市中壢區與八德區。在展店目標方面，林麗玲表示，主力品牌「麥味登」120家，「炸雞大獅」全球展店目標25家。火鍋品牌「涮金鍋」目標6家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」與「檳城煎蕊」預計各展店2家。合計總展店目標數155家。透過旗下多品牌直營與加盟系統合力驅動下，將持續帶動揚秦營運成長。截至目前，「麥味登」全台總店數995家，「炸雞大獅」海內外店數129家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數2家。揚秦去年全年合併營收達30.43億元，年增20.09％，全年稅後淨利達2.35億元，年增33.47％，每股稅後純益為6.44元，營收、獲利同步改寫新高紀錄。去年第4季營收為8.25億元，年增20.80%、季增5.12%；稅後淨利為0.65億元，年增38.87%、季減1.05％。揚秦董事會決議擬配發每股6元股利，其中包含現金股利3.5元、股票股利2.5元，總配發率達93％，盈餘分配案將於5月26日股東會承認。