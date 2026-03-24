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美國總統川普昨日突喊停對伊朗發電廠的攻擊，宣布延後5天，並強調雙方達成有效對話，但遭伊朗否認。就在各方關注美伊是否停火談判時，美軍部署持續往中東地區前進，美媒今日接連披露美國國國防部多種針對伊朗的軍事選項，包含出動美國陸軍第82空降師，是否針對伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）進行奪島計畫備受關注。根據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，引述軍方消息人士稱，向中東增派數千名海軍陸戰隊員和水兵的計畫沒有改變。 兩名美國官員先前表示，第二支由約2200名海軍陸戰隊員和三艘軍艦組成的海軍陸戰隊遠征部隊，上週已從加州出發。這支部隊至少需要三週才能部署到位，甚至可能更久。報導提到，美國陸軍第82空降師的部分部隊，仍處於部署準備狀態，且川普一直在考慮是否在該地區部署地面部隊，目前尚不清楚他會在何種情況下授權使用地面部隊。紐約時報也指出，高階軍方官員正評估是否動用第82空降師約3000人的戰鬥旅部隊人員，該部隊隸屬「即時反應部隊」，能在18小時內部署至全球任何地點。這些部隊可能被用來奪取伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島。以色列媒體耶路撒冷郵報則引述美國官員說法稱，美軍已加速向中東部署數千名陸戰隊及海軍人員，作為預備行動準備。增援部隊包括兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer），以及兩棲船塢運輸艦「波特蘭號」（USS Portland）與「康斯塔克號」（USS Comstock），且行動可能涉及約4500名陸戰隊及其他戰鬥部隊，是否為掌握哈爾克島（Kharg Island）控制權備受關注。美國海軍學會新聞網（USNI News）23日發布的美軍艦隊動態，目前兩艘兩棲突擊艦尚未抵達中東地區，「的黎波里號」兩棲突擊艦目前停靠印度洋迪戈加西亞基地，與紐奧良號兩棲船塢運輸艦與第31陸戰隊遠征支隊（31st MEU）所組成的兩棲戒備群，剛通過麻六甲海峽，正向中東方向航行。另一艘兩棲突擊艦「拳師號」則自美國西岸出發，與第11陸戰隊遠征部支隊（11th MEU），還在第三艦隊的東太平洋責任區活動，仍未前進至中東地區。