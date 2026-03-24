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國民黨新竹縣長初選電話民調將在25日到27日登場，28日將舉行黨員投票，上演現任立委徐欣瑩對決新竹縣副縣長陳見賢。《鋒燦傳媒》今（24）日公布最新民調顯示，新竹縣副縣長陳見賢以45.7%總支持率微幅勝過立法委員徐欣瑩的44.8%，2人差距僅0.9個百分點，相當膠著。《鋒燦傳媒》最新民調顯示，陳見賢在政黨對比中以47.2%支持度碾壓竹北市長鄭朝方的32.8%（差距14.4個百分點），徐欣瑩同樣以46.6%支持度大幅領先鄭朝方的30.9%（差距15.7個百分點），2人難分軒輊。至於黨內互比部分，陳見賢則以37.3%支持度微幅領先徐欣瑩的34.7%，同樣在伯仲之間。該民調指出，黨內互比方面，陳見賢以近3個百分點微幅勝出徐欣瑩。至於政黨對比部分，陳見賢以14.4個百分點勝過民進黨鄭朝方；徐欣瑩則贏過鄭朝方15.7個百分點。《鋒燦傳媒》本次委託循證民調有限公司執行，採家用電話訪問（以電話資料庫系統隨機抽樣），訪問時間為2026年3月18日至19日（共2日），調查對象為戶籍設在新竹縣且年滿20歲的選民，實際完成之有效樣本數為1082，在信心水準訂為95%下，其抽樣誤差約為±2.98%，最後依性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。