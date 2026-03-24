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▲范東亞大使向台南市長黃偉哲介紹書籍內容。（圖／南市府提供）

▲聖克里斯多福及尼維斯大使館展示這次捐贈書籍。（圖／南市府提供）

為深化台南與巴士底市甫締盟之姊妹情誼，聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞(H.E. Ambassador Donya Francis)今(24)日來訪，捐贈該國英文書籍予台南市立圖書館。市長黃偉哲代表受贈。雙方均認為，書籍是理解不同文化的重要橋梁，黃偉哲也期盼透過閱讀增進兩地人民之間的相互認識與友好情誼。透過書籍的引導，未來台南的學生、市民、文化界人士，有機會可以拜訪聖克里斯多福及尼維斯。黃偉哲表示，台南市於去年底與巴士底市締結為姊妹市，此次透過書本的生動故事與文化內涵的交流，能讓市民朋友更深入認識聖克里斯多福及尼維斯的歷史與社會風貌。也期待未來巴士底市市長以及聖克里斯多福及尼維斯的人民，可以到台南來旅遊。黃偉哲也提到，台南長期致力打造全民閱讀城市，目前已有45所公共圖書館，包含位於永康區目前最新的台南市立圖書館新總管，以及預計今年即將完工啟用的國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心。感謝大使帶來的具代表性書籍，相信可以更豐富台南市圖書館的館藏多元性，也可以讓市民朋友得以更認識加勒比海文化，拓展國際視野。范東亞表示，此次贈書不僅是文化交流的具體展現，更象徵兩國長久友誼與共同價值。他指出，此為自2022年以來大使館第6次在台推動贈書計畫，期盼透過文學讓台灣民眾認識聖克里斯多福及尼維斯的歷史、文化與人民故事。大使提到，如同蘇斯博士(Dr. Seuss)所說，「閱讀越多，知識越廣；學習越多，足跡越遠。」書籍具有跨越距離的力量，期盼藉此深化台南與巴士底市姊妹市關係，並促進教育、文化及青年交流等多元合作。此次大使館捐贈的10本書籍內容涵蓋了文化、生活、節慶與價值觀等等，其中也包含了2本范大使自己的創作作品，透過童書、冒險、歷史經驗與文化認同等不同層次的呈現，有助於台南市民對加勒比地區的文化特色與社會發展的認識。黃偉哲市長也回贈了兩本台南相關的英文書籍，盼望透過書籍與閱讀為橋梁，深化兩地文化交流及雙方的締盟情誼。聖克里斯多福及尼維斯聯邦(Federation of Saint Kitts and Nevis)為由聖克里斯多福島和尼維斯島所組成之島嶼國家，屬大英國協王國成員，並自1983起與我國建交，雙方長期維持穩固友好邦誼。該國首都為巴士底市(Basseterre City)，於去(2025)年11月14日與台南市締結為姊妹市，締盟儀式由范東亞大使代表巴士底市簽署，並由克國德魯總理在場見證。