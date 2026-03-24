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▲漢神洲際購物廣場4/10開幕，提供民眾交通資訊。（圖／業者提供）

台中迎來全新地標─漢神洲際購物廣場，4月10日開幕，預估將湧入3萬人潮。漢神百貨今日宣布，因應開幕後帶動的車流需求，即日起至今年底，凡平日前往購物，不限消費金額可享6小時免費停車優惠，假日則是消費500元可免費停車1小時，鼓勵民眾多多利用平日前往，達到交通分流目標。瞄準中台灣餐飲市場強勁消費力，漢來美食今日也宣布，旗下四大品牌將進駐台中漢神洲際購物廣場，首波有頂級粵菜「漢來名人坊」、高人氣經典「漢來上海湯包」和全新蔬食品牌「樂蔬」，同步於四月開幕。另號稱全台最難訂位的自助餐廳「島語」，預計第三季進場。漢神百貨說，商場緊鄰台74線快速道路，能快速串聯台中市區與中彰投各區域，並透過多向進出動線設計，有效分散車流。停車規劃方面，館內設有約2,500席汽車停車位與4,100席機車停車位，並設有VIP品牌專屬停車空間，提供更為順暢且便利的停車體驗。汽車可由環中路入口或崇德十九路進入漢神洲際地下停車場與立體停車場，機車則可由環中路進入地下停車場或由崇德十九路進入立體停車場停放。同時，為鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具前往，民眾可搭乘台中捷運綠線至文心崇德站，轉乘12、58、71、105、700路公車，約10分鐘即可輕鬆抵達；4月10日至4月30日另規劃捷運接駁車服務，往返文心崇德站與松竹站，捷運站發車時間為每日11:00至21:00，每30分鐘一班前往漢神洲際購物廣場，商場端則於11:30至22:00每30分鐘一班返程至捷運站，提供穩定且便利的接駁服務。此外，4月10日至5月10日期間，民眾出示接駁車QR CODE畫面、捷運乘車證明、公車電子票證紀錄或YouBike租借憑證，即可兌換30元漢神幣，APP會員憑館內消費1,000元，更有機會抽千元禮券。另憑相關證明搭配館內消費滿500元發票，還可兌換台中捷運單程票一張。停車優惠方面，機車全面提供當日免費停車服務；汽車則依消費金額提供停車折抵，平日持館內消費發票最高可享6小時免費停車，持中信漢神洲際聯名卡最高可享4小時停車優惠，漢神APP會員亦享免費停車1小時。此外，憑當日洲際棒球場賽事門票亦可享額外停車折抵優惠。