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世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆，在我國代表團的簽證國籍欄刻意標註「Taiwan, Province of China」矮化打壓，我國表達嚴正抗議並缺席部長會議，這是台灣首次缺席WTO部長會議。對此，中國外交部發言人林劍今（24）日表示，「一個中國原則是台灣地區參與世貿組織的政治前提」，批評民進黨當局借機進行政治操弄，「只會自取其辱」。林劍在中國外交部今日例行記者會上，被法新社記者問及我國缺席WTO部長會議一事，回應表示「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。在中國台灣地區參與國際組織活動議題上，中方的立場是一致的明確的，即必須​​依照一個中國的原則來處理」。林劍強調，「一個中國原則是中國台灣地區參與世貿組織的政治前提，民進黨當局借參會的問題進行政治操弄，手段極其卑鄙，其『謀獨』挑釁的圖謀注定失敗，只會自取其辱」。林劍表示，當前國際經貿秩序遭遇嚴峻挑戰，單邊主義、保護主義抬頭，多邊貿易體制受到嚴重衝擊，「世貿組織時隔10年再次在非洲舉辦部長級會議，具有特殊重要性。中國堅定支持喀方辦好本屆世貿組織部長級會議」。我國外交部長林佳龍之前表示，喀麥隆以矮化名稱列示台灣，嚴重損害台灣作為會員的權利。已跟WTO秘書處表達，部長會議的主辦國不應違背過去慣例，下一屆申請主辦WTO部長會議的國家，必須先承諾平等對待台灣。