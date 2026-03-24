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馬英九辦公室近日爆出疑似解職與切割前執行長蕭旭岑、王光慈，因2人都是長年跟在馬英九旁邊的人，在解職事件後，不少媒體也爆料馬辦爆發派系鬥爭，馬英九的「重量級親信」回鍋整頓，因此引發議論。《鏡週刊》今（24）日又爆出，此次人事是馬英九命前國安會秘書長金溥聰出手，持續引發話題；對此，律師陳君瑋表示，馬英九金溥聰有意處理蕭旭岑的財政問題，項莊舞劍，意在沛公，恐是與鄭麗文爭「兩岸第一買辦」的主導權。陳君瑋在臉書發文表示，「馬英九金溥聰有意處理蕭旭岑的財政問題，項莊舞劍，意在沛公，恐是與鄭麗文爭『兩岸第一買辦』的主導權？」陳君瑋指出，兩岸交流第一買辦，從連戰時代一尊獨大，再到現在百家爭鳴。洪秀柱一派、鄭麗文黨中央一派、傅崐萁一派、前總統馬英九一派、另外本土王金平似乎也很有興致。陳君瑋續指，王金平掌握南部票源，鄭麗文不敢動；洪秀柱與鄭麗文合作，目前不會動她；傅崐萁掌握立委，鄭麗文需要他。就剩下尾大不掉的馬英九，容易跟鄭麗文摩擦。馬英九有前總統的地位，也是目前唯一多次「馬習會」的經驗，這是鄭麗文沒辦法舉行「鄭習會」非常眼紅的，所以鄭麗文與馬英九在「第一買辦」身分上，勢必會爭個你死我活。陳君瑋再指，蕭旭岑身為前後朝的心腹，鄭麗文如果與馬英九開戰，蕭旭岑肯定角色尷尬。看起來馬英九這裡先開刀，用財政問題來處理蕭，其實「項莊舞劍，意在沛公」，目標當然是鄭麗文。陳君瑋認為，鄭麗文現在內外受困，黨內不服，民進黨台派不給好臉色，連她一直夢寐以求的「鄭習會」也沒譜，新竹、宜蘭、新北、嘉義危險，看來2026後鄭麗文可能面臨逼宮的情勢。