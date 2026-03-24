中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周台灣將迎來3波鋒面挑戰，首波鋒面明（25）日快速通過，周五（3月27日）第二波、下周二（3月31日）第三波，且水氣越來越多，主要降雨熱區都是北台灣、東半部；清明連假（4月3日至4月6日）預估也是水氣偏多、降雨機率高的環境，民眾規劃行程時要多留意。
明天鋒面快速通過 北東降雨機率增
張承傳指出，第一波鋒面明天快速通過台灣，上半天北部、東半部要注意局部短暫陣雨的發生，下半天降雨機率減低，但東北季風南下，基隆北海岸、宜花仍有些雨勢；明天白天北部高溫略降到23至25度，中南部仍有28至31度，早晚全台低溫17至19度，要留意日夜溫差。
周五再迎鋒面 降雨範圍擴大
張承傳說明，周四沒有鋒面、東北季風減弱，各地多雲到晴，僅宜花東有局部短暫雨；周五迎接第二波鋒面，水氣略微增加，桃園以北、東半部都要注意短暫陣雨，午後南部山區也可能有零星短暫陣雨。
鋒面周六遠離，東北季風接力南下，早晚低溫在北部、宜花17至20度，中南部、台東19至22度，白天高溫預測北部、宜花23至25度，中南部、台東27至32度；周日東北季風很快減弱，北台灣高溫將回升到25至27度。
清明連假天氣注意 氣象署：全台降雨機率高
張承傳提醒，下周二（3月31）抵達的第三波鋒面水氣又會更多，清明連假前「整個中部以北、東半部」都會進入降雨範圍，實際影響情況還有待觀察。
此外，較長期的預報顯示，清明連假期間，台灣整體水氣也是偏多的狀態，可能有鋒面、華南雲系的多重影響，預期和本周相比，會是降雨較多的時段，氣象署也將持續追蹤天氣動態，民眾務必多留意，適時調整外出行程。
資料來源：中央氣象署
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張承傳指出，第一波鋒面明天快速通過台灣，上半天北部、東半部要注意局部短暫陣雨的發生，下半天降雨機率減低，但東北季風南下，基隆北海岸、宜花仍有些雨勢；明天白天北部高溫略降到23至25度，中南部仍有28至31度，早晚全台低溫17至19度，要留意日夜溫差。
張承傳說明，周四沒有鋒面、東北季風減弱，各地多雲到晴，僅宜花東有局部短暫雨；周五迎接第二波鋒面，水氣略微增加，桃園以北、東半部都要注意短暫陣雨，午後南部山區也可能有零星短暫陣雨。
鋒面周六遠離，東北季風接力南下，早晚低溫在北部、宜花17至20度，中南部、台東19至22度，白天高溫預測北部、宜花23至25度，中南部、台東27至32度；周日東北季風很快減弱，北台灣高溫將回升到25至27度。
張承傳提醒，下周二（3月31）抵達的第三波鋒面水氣又會更多，清明連假前「整個中部以北、東半部」都會進入降雨範圍，實際影響情況還有待觀察。
此外，較長期的預報顯示，清明連假期間，台灣整體水氣也是偏多的狀態，可能有鋒面、華南雲系的多重影響，預期和本周相比，會是降雨較多的時段，氣象署也將持續追蹤天氣動態，民眾務必多留意，適時調整外出行程。
資料來源：中央氣象署