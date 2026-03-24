美國總統川普21日對伊朗下達「48小時開放海峽」最後通牒，過兩天就改口宣布「延緩5天攻擊」。外媒披露，川普再次「TACO」的背後是8個國家居中斡旋，擬在巴基斯坦安排美伊代表會談。
據美媒華爾街日報報導，埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯和巴基斯坦4個國家的外交部長，19日齊聚利雅德舉行會談，尋求以外交途徑結束伊朗戰爭。
阿拉伯國家領袖們在上周的閉門會談中，特別關注重啟荷姆茲海峽航道的問題，呼籲成立中立委員會監督這條重要水道，確保所有船舶都能安全通行。伊朗革命衛隊提出，伊朗應該對荷姆茲海峽收取通行費，但遭海灣國家反對。
除了4國外長的努力，卡達、阿曼、法國及英國也各自展開外交行動傳遞訊息，其中一項重要提案，是安排美國和伊朗資深領袖在巴基斯坦舉行會談，美方接受這個提議，可能安排總統特使威科夫、川普女婿庫許納出馬，甚至不排除副總統范斯親自上陣。
但由於過去被西方國家視為談判窗口的伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼已被擊斃，埃及情報官員設法尋求與伊朗革命衛隊建立新的溝通管道，提案暫停敵對行動5天，建立雙方對停火的信心。
與會的阿拉伯官員坦言，很難在伊朗找到合適的談判對象。不過伊朗方面可能會由外長阿拉奇（Abbas Araghchi）為代表，伊朗官員也暗示不想重演過去美伊協商後又破局的情況，尚不清楚伊朗國會議長卡利巴夫是否會加入會談。
而在美國，川普21日發出最後通牒，要求伊朗在48小時內重新開放荷姆茲海峽，否則美軍將「摧毀」該國的發電廠。兩天後，利雅德會談的消息傳到白宮，讓川普改變立場，轉而與德黑蘭進行外交斡旋。
23日上午，川普宣布暫停了先前威脅的軍事打擊行動。美國官員表示，中間人的相關會談讓他們看到了達成協議解決衝突的希望。知情人士透露，這也反映出川普及其一些顧問越來越希望結束這場戰爭，因為川普正面臨這場衝突帶來的政治和經濟後果。
不過，阿拉伯調停人士私下對於美伊能否迅速達成協議抱持懷疑，指雙方仍存在巨大分歧。川普聲稱會談富有成效，而伊朗官員對此反駁，否認正在進行會談。
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阿拉伯國家領袖們在上周的閉門會談中，特別關注重啟荷姆茲海峽航道的問題，呼籲成立中立委員會監督這條重要水道，確保所有船舶都能安全通行。伊朗革命衛隊提出，伊朗應該對荷姆茲海峽收取通行費，但遭海灣國家反對。
除了4國外長的努力，卡達、阿曼、法國及英國也各自展開外交行動傳遞訊息，其中一項重要提案，是安排美國和伊朗資深領袖在巴基斯坦舉行會談，美方接受這個提議，可能安排總統特使威科夫、川普女婿庫許納出馬，甚至不排除副總統范斯親自上陣。
但由於過去被西方國家視為談判窗口的伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼已被擊斃，埃及情報官員設法尋求與伊朗革命衛隊建立新的溝通管道，提案暫停敵對行動5天，建立雙方對停火的信心。
與會的阿拉伯官員坦言，很難在伊朗找到合適的談判對象。不過伊朗方面可能會由外長阿拉奇（Abbas Araghchi）為代表，伊朗官員也暗示不想重演過去美伊協商後又破局的情況，尚不清楚伊朗國會議長卡利巴夫是否會加入會談。
而在美國，川普21日發出最後通牒，要求伊朗在48小時內重新開放荷姆茲海峽，否則美軍將「摧毀」該國的發電廠。兩天後，利雅德會談的消息傳到白宮，讓川普改變立場，轉而與德黑蘭進行外交斡旋。
23日上午，川普宣布暫停了先前威脅的軍事打擊行動。美國官員表示，中間人的相關會談讓他們看到了達成協議解決衝突的希望。知情人士透露，這也反映出川普及其一些顧問越來越希望結束這場戰爭，因為川普正面臨這場衝突帶來的政治和經濟後果。
不過，阿拉伯調停人士私下對於美伊能否迅速達成協議抱持懷疑，指雙方仍存在巨大分歧。川普聲稱會談富有成效，而伊朗官員對此反駁，否認正在進行會談。
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