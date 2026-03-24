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富達國際今（24）日發布調查指出，前所未見的AI投資熱潮，帶動企業信心回升至新冠疫情後最樂觀水準。富達國際分析師持續看好AI發展，具備基本面支撐，所有涵蓋資訊科技產業的分析師均認為，該產業目前並未出現評價過高疑慮。《富達2026年分析師調查》調查根據富達分析師與各產業全球企業管理層進行逾2萬次會議的綜合觀點，受訪者包括股票、固定收益及另類投資分析師共超過120名。調查顯示，儘管企業信心增強，表面下正浮現新的壓力。原物料成本居高不下，加上薪資成長放緩，壓縮消費者負擔能力，為全球經濟帶來風險。此外，中東衝突已轉變為實質供應鏈干擾，供給緊縮帶動價格推升，若干擾持續，相關壓力預期需要更長時間才能緩解。不過，調查仍顯示，預期分析企業在未來一年投資信心提升的分析師，比例回升至接近歷史高點。分析師普遍同意，全球經濟正處於近年最大型的投資週期之一，AI及相關基礎設施投資推動企業樂觀情緒。儘管富達分析師對本波AI投資熱潮及長期獲利的可持續性仍有不同看法，普遍認為科技產業評價脫離基本面的憂慮正逐步緩和。資訊科技企業管理層有81%對未來一年持「較有信心或顯著更有信心」看法，原物料產業相關比例亦達65%。富達國際分析師及基金經理蔡騰崙表示，高度積極的投資將惠及整個AI價值鏈。隨著超大規模雲端服務商上調資本支出至高於市場預期，相關投資將延伸至受惠價值鏈各層，包括AI基建供應商及其上游供應商。市場目前尚未充分反映當中強大增長潛力。企業應用AI的範疇廣泛且多元，近九成的富達科技產業分析師表示，其所分析之企業已因AI提升生產力。效率提升的幅度因產業及企業而異。例如，多名分析師指出，AI有助更有效評估客戶信貸狀況，並加快反洗錢審查流程；在工業領域，AI用於改善貨運代理的定價演算法，或分析地質數據以協助能源企業發掘新資源。蔡騰崙補充，雖然市場上有企業因應AI而縮減人力，更常見的是在員工人數維持不變情況下提升生產力，包括透過技能再培訓或重新部署節省成本。就投資規模而言，AI已超越近年所有其他市場主題。過去三年投放最多AI相關投資的企業，其合計收入已增加約2000億美元。儘管地緣政治環境更趨複雜，調查整體訊息明確指向AI投資正重塑企業投資周期。高度積極的投資將持續惠及廣泛企業，反映相關趨勢具備穩固基本面支持。