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針對國民黨高雄市長參選人立委柯志恩今(24)日舉辦首場政見發表會，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆則回應，任何為高雄擘劃願景、讓市民檢驗的行動，都是民主政治正向的一步，樂見柯委員近兩年以來終於提出政見，且諸多內容是陳其邁市長已在推動，其中也有許多是過去自己政見會已提出的。賴瑞隆指出，市民在意的不只是「說了什麼」，而是「過去做了什麼、未來做不做得到。」，賴瑞隆直說，柯志恩身為立委，過去在立法院多次阻擋軍購、杯葛總預算，對高雄有利的財劃法修正也採取保留甚至反對態度，這些都是具體紀錄，市民都看在眼裡。賴瑞隆最後表示，自己態度很清楚，就是一步一腳印務實的為高雄擘劃發展方向，過去半年，已提出12場市政願景，內容涵蓋大高雄的整體均衡發展、產業、交通、社福、觀光等各面向。未來將以此為基礎，與初選期間提出政見的同志合作，持續共同提出對高雄長期發展及下一階段城市未來的整體擘劃。