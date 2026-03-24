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疾管署今（24）日公布2例腸病毒重症個案，其中一名為北部30多歲男性，有癌症病史，免疫力低下，因為出現呼吸困難、意識改變等症狀，住院通報檢驗確認為腸病毒D68型感染併發重症，收治加護病房。疾管署防疫醫師林詠青表示，個案本身有惡性腫瘤病史，3月上旬因疾病回診治療，住院當天出現發燒、經胸部電腦斷層掃描顯示為「肺炎」。住院期間出現發燒、呼吸困難等，給予抗生素抗病毒藥物，但症狀並未改善。林詠青說，個案在住院第10天有抽搐、意識狀態改變、低血氧等神經學症狀。經過醫師研判，為腸病毒併發腦炎，收住加護病房，卻認為D68型，持續住院中。北部30餘歲男性，有慢性病史，今年3月2日因慢性病住院後同日發燒，後續出現呼吸困難、肌躍型抽搐、意識改變及低血氧等症狀，通報檢驗確認為腸病毒D68型感染併發重症，目前持續住院中。依據疾管署監測資料顯示，今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，含1例死亡，分別為感染腸病毒D68型2例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例，與去年同期(4例)相當，高於2022年至2024年同期(介於0-1例)。依據疾管署監測資料顯示，腸病毒就診人次自春節後(第8週)2847人次，緩升至上週(第11週)3009人次，每週平均上升1至2%。