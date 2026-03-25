小資族與存股族請鎖定！今天（25 ）是 2026股東會紀念品 爭奪戰最關鍵的一天。包含每年話題度最高的人氣王大魯閣、聯電在內，全台共計 73 檔股票迎來「最後買進日」。投資人只要在今天收盤前下單持有，就能獲得領取資格。其中，大魯閣不僅送出價值超過 5,000 元的消費抵用券，更有小資標的如「友勁」股價僅約 9 元，銅板價即可進場，CP 值極高！

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必搶亮點：大魯閣神級抵用券、聯電超萌 SNOOPY

在今天最後買進的 73 檔標的中，以下這兩款紀念品是搜尋熱度最高的冠軍選擇：

  • 大魯閣 (1432)： 今年延續「神級禮包」傳統，發放總價值超過 5,000 元的消費抵用券與每月玩樂券，只要持有 零股（1 股） 即可領取。以24日收盤股價 17.95 元計算，投報率堪稱全台之冠。
     
  • 聯電 (2303)： 告別貓貓蟲咖波，今年驚喜推出「SNOOPY 史努比口袋保溫瓶」，簡約經典的白藍配色極具質感，市價預估約 500 元。聯電同樣開放零股股東領取，但需注意必須參加電子投票。
▲聯電告別貓貓蟲咖波，2026年股東會紀念品為「史努比口袋保溫瓶」。（圖／聯電提供）
▲聯電告別貓貓蟲咖波，2026年股東會紀念品為「史努比口袋保溫瓶」。（圖／聯電提供）
全民瘋搶！「熱度最高」前五名標的揭曉

除了上述兩大天王，根據永豐證券「豐雲學堂」的最新頁面瀏覽量（PV）熱度統計，今天是領取這 73 檔 2026股東會紀念品的最後機會，目前瀏覽熱度最高的前五大標的分別如下：

  1. 群創 (3481)： 熱度 15,314，發放「時尚輕巧隨手杯」。
  2. 永豐金 (2890)： 熱度 12,054，延續「永豐幸福毯」溫暖話題。
  3. 華星光 (4979)： 熱度 10,177，提供「7-11 美式咖啡卡」。
  4. 國巨 (2327)*： 熱度 9,484，贈送「妙管家濃縮洗衣球」。
  5. 聯電 (2303)： 熱度 8,426，超萌「SNOOPY 口袋保溫瓶」引爆收藏熱。
▲2026股東會紀念品熱門亞軍！永豐金（2890）推出超實用「永豐幸福毯」，精緻質感引爆話題。若想擁有，今天（3/25）收盤前務必下單。（圖／永豐金提供）
▲2026股東會紀念品熱門亞軍！永豐金（2890）推出超實用「永豐幸福毯」，精緻質感引爆話題。若想擁有，今天（3/25）收盤前務必下單。（圖／永豐金提供）
今天最後上車！73 檔股東會紀念品完整名單（依代號排序）

請核對手中持股，若想領取以下紀念品，務必於今天（3/25）下午一點半收盤前完成交易。

代碼 股票名稱 股東會紀念品 參考股價
1215 卜蜂 雞肉鬆乙包 147
1409 新纖 保溫保冷袋 15.8
1432 大魯閣 800元抵用券+每月買1送1券 17.95
1584 精剛 順暢益生菌 21.85
1611 中電 50元超商禮物卡 13.25
1707 葡萄王 葡萄王動能膠囊 120
1723 中碳 7-11 商品卡 50 元 73
1762 中化生 綠的抗菌潔手慕斯 29.4
1909 榮成 環保袋 9.31
2030 彰源 運動休閒毛巾襪 16.3
2104 國際中橡 折疊環保提包 12.15
2303 聯電 SNOOPY口袋保溫瓶 56.5
2313 華通 南僑清潔用品 209.5
2327 國巨 妙管家濃縮洗衣球 250.5
2363 矽統 工具組 48.9
2371 大同 強化餐具 2 件套 30.5
2379 瑞昱 全家 88 元禮物卡 480.5
2409 友達 台灣白米 600g 14.65
2464 盟立 義美提領券 50 元 72
2482 連宇 沙威隆抗菌皂二入 17.2
2489 瑞軒 真空壓縮收納袋組 31.5
2520 冠德 環球購物中心 100 元禮券 31.5
2534 宏盛 白米 20
2641 正德 7-11 35 元商品卡 18.15
2890 永豐金 永豐幸福毯 31.3
3029 零壹 7-11 50 元商品卡 100
3042 晶技 超商 50 元商品卡 91.5
3094 聯傑 便利貼 22.9
3338 泰碩 全家 50 元禮物卡 61.3
3481 群創 時尚輕巧隨手杯 24.5
3490 單井 小蘇打去污粉 25.35
3556 禾瑞亞 7-11 35 元商品卡 41.95
3588 通嘉 超商提貨卡 (美式咖啡) 49.45
3686 達能 7-11 商品卡 35 元 18.3
3689 湧德 多功能觸控筆 111.5
3706 神達 嘉禾牌家常麵條 79.4
3708 上緯投控 7-11 商品卡 35 元 118
3714 富采 懶散兔&啾先生聯名禮 46.65
3716 中化控股 綠的抗菌潔手慕斯 33.05
3717 聯嘉控股 櫻花碗二入 20.8
4102 永日 香皂 19
4754 國碳科 酒精噴霧筆 37.6
4968 立積 全家 50 元禮物卡 105
4979 華星光 7-11 美式咖啡卡 387
5009 榮剛 順暢益生菌 32.5
5230 雷笛克光學 香皂 16.8
5258 虹堡 乖乖純水濕巾 45.05
5483 中美晶 法蘭絨毯 115
6134 萬旭 線材收納袋 29.55
6142 友勁 神守精華膠囊 9.99
6147 頎邦 環保摺疊購物袋 64.5
6158 禾昌 愛心手工皂 18.15
6164 華興 妙管家洗潔精 12.45
6188 廣明 蜂王植萃精華皂二入 94
6239 力成 7-11 50 元商品卡 192
6282 康舒 鋅合金編織充電線 45.1
6509 聚和 自黏性便條紙 42.8
6538 倉和 7-11 商品卡 50 元 65.1
6558 興能高 香皂 29.05
6591 動力-KY 全家便利商店禮物卡 62.6
6703 軒郁 膠原飲品 119.5
6909 創控 小麥便攜餐具套裝 43.8
8021 尖點 公益沐浴球 231
8064 東捷 7-11 商品卡 35 元 64.6
8069 元太 蔬果碗盤清潔液 142
8086 宏捷科 7-11 咖啡卡 35 元 121
8112 至上 無患子抗菌清潔組 79.3
8163 達方 保冰袋 27.8
8213 志超 超商 50 元禮券 32.3
8215 明基材 護妍天使保養組 23.65
8261 富鼎 妙管家香氛洗衣球 105.5
8299 群聯 全家 100 元禮物卡 1685
8936 國統 7-11 咖啡券 35 元 53.9
 💡 股東會紀念品常見 FAQ：零股新手陷阱全攻略

Q1：什麼是「最後買進日」？為什麼是 3/25？
股東會召開前的 62 天就是最後買進日。由於台股採 T+2 交割制度，若要在股東會名冊上「掛名」，必須在停止過戶日前 2 個交易日買進。因此，想領這 73 檔紀念品，今（25）天下午一點半收盤前就是最後期限。

Q2：買「零股（1 股）」真的能領嗎？
不一定！大多數公司（如大魯閣、聯電）開放零股領取，但有「潛規則」：持股未滿 1,000 股的股東，通常必須親自出席股東會或參加「電子投票」後才能領取。若公司公告「持股未滿 1,000 股不發放」，買零股就領不到。但前述的73檔股票都是零股就能領股東會紀念品的喔！

Q3：買 9 元的股票領紀念品划算嗎？
要注意「券商手續費」。雖然買 1 股「友勁」僅需約 9.99 元，但大多數券商手續費低消為 20 元，實際持有成本約 30 元。建議優先選擇手續費有優惠或領取流程方便（如 APP 領取）的標的。

Q4：零股股東會收到開會通知書嗎？
大多數公司「不會」主動寄發通知書給零股股東。投資人需自行致電股務代理機構申請補寄，或憑「電子投票證明」至指定地點領取。

資料來源：永豐金證券

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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