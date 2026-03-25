小資族與存股族請鎖定！今天（25 ）是 2026股東會紀念品 爭奪戰最關鍵的一天。包含每年話題度最高的人氣王大魯閣、聯電在內，全台共計 73 檔股票迎來「最後買進日」。投資人只要在今天收盤前下單持有，就能獲得領取資格。其中，大魯閣不僅送出價值超過 5,000 元的消費抵用券，更有小資標的如「友勁」股價僅約 9 元，銅板價即可進場，CP 值極高！
必搶亮點：大魯閣神級抵用券、聯電超萌 SNOOPY
在今天最後買進的 73 檔標的中，以下這兩款紀念品是搜尋熱度最高的冠軍選擇：
全民瘋搶！「熱度最高」前五名標的揭曉
除了上述兩大天王，根據永豐證券「豐雲學堂」的最新頁面瀏覽量（PV）熱度統計，今天是領取這 73 檔 2026股東會紀念品的最後機會，目前瀏覽熱度最高的前五大標的分別如下：
今天最後上車！73 檔股東會紀念品完整名單（依代號排序）
請核對手中持股，若想領取以下紀念品，務必於今天（3/25）下午一點半收盤前完成交易。
💡 股東會紀念品常見 FAQ：零股新手陷阱全攻略
Q1：什麼是「最後買進日」？為什麼是 3/25？
股東會召開前的 62 天就是最後買進日。由於台股採 T+2 交割制度，若要在股東會名冊上「掛名」，必須在停止過戶日前 2 個交易日買進。因此，想領這 73 檔紀念品，今（25）天下午一點半收盤前就是最後期限。
Q2：買「零股（1 股）」真的能領嗎？
不一定！大多數公司（如大魯閣、聯電）開放零股領取，但有「潛規則」：持股未滿 1,000 股的股東，通常必須親自出席股東會或參加「電子投票」後才能領取。若公司公告「持股未滿 1,000 股不發放」，買零股就領不到。但前述的73檔股票都是零股就能領股東會紀念品的喔！
Q3：買 9 元的股票領紀念品划算嗎？
要注意「券商手續費」。雖然買 1 股「友勁」僅需約 9.99 元，但大多數券商手續費低消為 20 元，實際持有成本約 30 元。建議優先選擇手續費有優惠或領取流程方便（如 APP 領取）的標的。
Q4：零股股東會收到開會通知書嗎？
大多數公司「不會」主動寄發通知書給零股股東。投資人需自行致電股務代理機構申請補寄，或憑「電子投票證明」至指定地點領取。
資料來源：永豐金證券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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在今天最後買進的 73 檔標的中，以下這兩款紀念品是搜尋熱度最高的冠軍選擇：
- 大魯閣 (1432)： 今年延續「神級禮包」傳統，發放總價值超過 5,000 元的消費抵用券與每月玩樂券，只要持有 零股（1 股） 即可領取。以24日收盤股價 17.95 元計算，投報率堪稱全台之冠。
- 聯電 (2303)： 告別貓貓蟲咖波，今年驚喜推出「SNOOPY 史努比口袋保溫瓶」，簡約經典的白藍配色極具質感，市價預估約 500 元。聯電同樣開放零股股東領取，但需注意必須參加電子投票。
除了上述兩大天王，根據永豐證券「豐雲學堂」的最新頁面瀏覽量（PV）熱度統計，今天是領取這 73 檔 2026股東會紀念品的最後機會，目前瀏覽熱度最高的前五大標的分別如下：
- 群創 (3481)： 熱度 15,314，發放「時尚輕巧隨手杯」。
- 永豐金 (2890)： 熱度 12,054，延續「永豐幸福毯」溫暖話題。
- 華星光 (4979)： 熱度 10,177，提供「7-11 美式咖啡卡」。
- 國巨 (2327)*： 熱度 9,484，贈送「妙管家濃縮洗衣球」。
- 聯電 (2303)： 熱度 8,426，超萌「SNOOPY 口袋保溫瓶」引爆收藏熱。
請核對手中持股，若想領取以下紀念品，務必於今天（3/25）下午一點半收盤前完成交易。
|代碼
|股票名稱
|股東會紀念品
|參考股價
|1215
|卜蜂
|雞肉鬆乙包
|147
|1409
|新纖
|保溫保冷袋
|15.8
|1432
|大魯閣
|800元抵用券+每月買1送1券
|17.95
|1584
|精剛
|順暢益生菌
|21.85
|1611
|中電
|50元超商禮物卡
|13.25
|1707
|葡萄王
|葡萄王動能膠囊
|120
|1723
|中碳
|7-11 商品卡 50 元
|73
|1762
|中化生
|綠的抗菌潔手慕斯
|29.4
|1909
|榮成
|環保袋
|9.31
|2030
|彰源
|運動休閒毛巾襪
|16.3
|2104
|國際中橡
|折疊環保提包
|12.15
|2303
|聯電
|SNOOPY口袋保溫瓶
|56.5
|2313
|華通
|南僑清潔用品
|209.5
|2327
|國巨
|妙管家濃縮洗衣球
|250.5
|2363
|矽統
|工具組
|48.9
|2371
|大同
|強化餐具 2 件套
|30.5
|2379
|瑞昱
|全家 88 元禮物卡
|480.5
|2409
|友達
|台灣白米 600g
|14.65
|2464
|盟立
|義美提領券 50 元
|72
|2482
|連宇
|沙威隆抗菌皂二入
|17.2
|2489
|瑞軒
|真空壓縮收納袋組
|31.5
|2520
|冠德
|環球購物中心 100 元禮券
|31.5
|2534
|宏盛
|白米
|20
|2641
|正德
|7-11 35 元商品卡
|18.15
|2890
|永豐金
|永豐幸福毯
|31.3
|3029
|零壹
|7-11 50 元商品卡
|100
|3042
|晶技
|超商 50 元商品卡
|91.5
|3094
|聯傑
|便利貼
|22.9
|3338
|泰碩
|全家 50 元禮物卡
|61.3
|3481
|群創
|時尚輕巧隨手杯
|24.5
|3490
|單井
|小蘇打去污粉
|25.35
|3556
|禾瑞亞
|7-11 35 元商品卡
|41.95
|3588
|通嘉
|超商提貨卡 (美式咖啡)
|49.45
|3686
|達能
|7-11 商品卡 35 元
|18.3
|3689
|湧德
|多功能觸控筆
|111.5
|3706
|神達
|嘉禾牌家常麵條
|79.4
|3708
|上緯投控
|7-11 商品卡 35 元
|118
|3714
|富采
|懶散兔&啾先生聯名禮
|46.65
|3716
|中化控股
|綠的抗菌潔手慕斯
|33.05
|3717
|聯嘉控股
|櫻花碗二入
|20.8
|4102
|永日
|香皂
|19
|4754
|國碳科
|酒精噴霧筆
|37.6
|4968
|立積
|全家 50 元禮物卡
|105
|4979
|華星光
|7-11 美式咖啡卡
|387
|5009
|榮剛
|順暢益生菌
|32.5
|5230
|雷笛克光學
|香皂
|16.8
|5258
|虹堡
|乖乖純水濕巾
|45.05
|5483
|中美晶
|法蘭絨毯
|115
|6134
|萬旭
|線材收納袋
|29.55
|6142
|友勁
|神守精華膠囊
|9.99
|6147
|頎邦
|環保摺疊購物袋
|64.5
|6158
|禾昌
|愛心手工皂
|18.15
|6164
|華興
|妙管家洗潔精
|12.45
|6188
|廣明
|蜂王植萃精華皂二入
|94
|6239
|力成
|7-11 50 元商品卡
|192
|6282
|康舒
|鋅合金編織充電線
|45.1
|6509
|聚和
|自黏性便條紙
|42.8
|6538
|倉和
|7-11 商品卡 50 元
|65.1
|6558
|興能高
|香皂
|29.05
|6591
|動力-KY
|全家便利商店禮物卡
|62.6
|6703
|軒郁
|膠原飲品
|119.5
|6909
|創控
|小麥便攜餐具套裝
|43.8
|8021
|尖點
|公益沐浴球
|231
|8064
|東捷
|7-11 商品卡 35 元
|64.6
|8069
|元太
|蔬果碗盤清潔液
|142
|8086
|宏捷科
|7-11 咖啡卡 35 元
|121
|8112
|至上
|無患子抗菌清潔組
|79.3
|8163
|達方
|保冰袋
|27.8
|8213
|志超
|超商 50 元禮券
|32.3
|8215
|明基材
|護妍天使保養組
|23.65
|8261
|富鼎
|妙管家香氛洗衣球
|105.5
|8299
|群聯
|全家 100 元禮物卡
|1685
|8936
|國統
|7-11 咖啡券 35 元
|53.9
Q1：什麼是「最後買進日」？為什麼是 3/25？
股東會召開前的 62 天就是最後買進日。由於台股採 T+2 交割制度，若要在股東會名冊上「掛名」，必須在停止過戶日前 2 個交易日買進。因此，想領這 73 檔紀念品，今（25）天下午一點半收盤前就是最後期限。
Q2：買「零股（1 股）」真的能領嗎？
不一定！大多數公司（如大魯閣、聯電）開放零股領取，但有「潛規則」：持股未滿 1,000 股的股東，通常必須親自出席股東會或參加「電子投票」後才能領取。若公司公告「持股未滿 1,000 股不發放」，買零股就領不到。但前述的73檔股票都是零股就能領股東會紀念品的喔！
Q3：買 9 元的股票領紀念品划算嗎？
要注意「券商手續費」。雖然買 1 股「友勁」僅需約 9.99 元，但大多數券商手續費低消為 20 元，實際持有成本約 30 元。建議優先選擇手續費有優惠或領取流程方便（如 APP 領取）的標的。
Q4：零股股東會收到開會通知書嗎？
大多數公司「不會」主動寄發通知書給零股股東。投資人需自行致電股務代理機構申請補寄，或憑「電子投票證明」至指定地點領取。
資料來源：永豐金證券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。